Así va a evitar 'The Last of Us' caer en el mismo error que 'Juego de Tronos' o 'La Casa del Dragón': "Queríamos que se pudiera ver objetivamente lo que ocurre"

Los responsables de 'The Last of Us' sabían muy bien que varias escenas de la serie iban a ser muy oscura, pero no querían caer en el mismo error cometido primero por 'Juego de Tronos' y más tarde por 'La Casa del Dragón'. Eben Bolter, director de fotografía de los próximos tres episodios de la serie en HBO Max era muy consciente de ello y ahora ha explicado las técnicas que usó para evitar ese problema.

Las limitaciones son obvias

Bolter ha charlado con Slashfilm el reto que supuso conseguir algo así en una serie en la que las fuentes de iluminación son bastante limitadas por las particularidades de este universo. Sobre este punto concreto, el director de fotografía comenta lo siguiente:

Las limitaciones obvias de "The Last of Us" tienen que ver con las fuentes de luz. Cuando hay electricidad, es a través de generadores, es un bien preciado y la electricidad es un recurso finito en este mundo.

Tienes que lidiar con instalaciones de hace 20 años, bombillas de mala calidad y poca electricidad cuando la tengas. El resto del tiempo vas a tener que lidiar con la luz natural, así que básicamente tienes el sol, tienes la luna, tienes relámpagos.

Tal vez tengas un incendio, pero no hay muchas motivaciones para las fuentes de luz, ¿sabes? Fue un montón de conversaciones sobre, '¿Cómo podemos crear un escenario cinematográfico? ¿Cómo podemos utilizar los elementos que tenemos?

Eso le llevó a plantearse esta pregunta: "¿Cómo podemos crear un entorno que parezca totalmente real, como si acabáramos de llegar y así fuera, pero que esté totalmente controlado para que podamos rodar en él todo el día sin que cambie en ningún momento?". La solución que se le ocurrió fue la siguiente:

Sabía que, mientras tuviera una luz de fondo intensa y una luz superior muy suave y sutil, siempre iba a parecer oscuro e iluminado por la luna, pero siempre íbamos a tener definición para poder ver lo que ocurre y a los personajes. Hablar de "¿Cómo de oscuro es demasiado oscuro?" es algo subjetivo. Pero queríamos presentar una luz de luna en la que se pudiera ver objetivamente lo que ocurre. Eso era importante para nosotros.

Por mi parte, la duda que me queda es si habrán tenido también en cuenta la compresión que sufren los episodios en HBO Max y cómo afecta eso luego a la definición de la imagen. No tardaremos en descubrirlo, pues el primer episodio con fotografía de Bolter se estrena este próximo domingo. Poco después sabremos también si su alucinante éxito sigue yendo a más.

