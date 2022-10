"Nadie se sentó a pensar si se vería demasiado oscuro". HBO y el realizador de 'La casa del dragón' defienden la iluminación del último episodio

El episodio 7 de 'La casa del dragón' ha levantado una polémica muy similar a la que levantó en su momento la propia 'Juego de Tronos': varios usuarios de HBO Max han manifestado su descontento a tráves de redes, acusando al último episodio de "estar demasiado oscuro".

'Marcaderiva', el episodio 7 de 'La casa del dragón', ha recibidio un aluvión de críticas debido a sus momentos de penumbra, en los que la imagen está tan oscura que cuesta vislumbrar la acción que está sucediendo en la escena.

Ante el descontento generalizado que ha despertado en redes, HBO ha defendido la iluminación tenue de esa parte del capítulo como "una decisión creativa intencionada".

Hi Stephen! We appreciate you reaching out about a night scene in House of the Dragon: Episode 7 appearing dark on your screen. The dimmed lighting of this scene was an intentional creative decision. Thanks! ^LL