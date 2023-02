'The Last of Us': Nick Offerman responde a los que atacan la serie de HBO señalando la "ignorancia" de los haters

El tercer episodio de 'The Last of Us' recibió multitud de alabanzas, pero también despertó una tremenda campaña de review bombing, motivada por el hecho de estar centrado en el romance entre dos personajes masculinos. Uno de ellos estaba interpretado por Nick Offerman, quien ahora ha respondido a uno de los haters del capítulo de forma clara y contundente.

La respuesta de Offerman

El actor, a quien muchos seguramente también recordéis por haber interpretado a Ron Swanson en la genial 'Parks and Recreation' y que en 'The Last of Us' se metió en la piel de Bill, no ha aguantado más ante este tipo de críticas y se ha pronunciado al respecto en twitter de la siguiente manera:

Buddy, your brand of ignorance and hate is exactly why we make stories like this. ❤️🕺🏻 https://t.co/KkyZoDh1g2 — Nick Offerman (@Nick_Offerman) February 3, 2023

Amigo, tu tipo ignorancia y odio es exactamente el motivo por el que hacemos historias así.

El mensaje al que contestaba Offerman ha sido borrado de esta red social, pero es que además el autor del mensaje también ha desaparecido de la misma. Cuestión aparte es que haya aprendido algo de la experiencia o que simplemente se haya abierto otra cuenta para huir del aluvión de mensajes recibidos.

Por mi parte, tengo muy claro que odiar una historia por contar la historia de amor entre dos hombres no tiene el más mínimo sentido, pero es que además hacerlo en el caso de un episodio tan estupendo como el de 'The Last of Us' es especialmente incomprensible. Sin embargo, mucho me temo que no será la última vez que suceda algo así.

Os recuerdo que el próximo episodio de la serie cambia su día de emisión para no competir frontalmente contra la Super Bowl. Será durante la madrugada del viernes 10 al sábado 11 de febrero cuando esté disponible en HBO Max.