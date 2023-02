Tendremos doblete de 'The Last of Us' esta semana: cuándo podremos ver el quinto episodio del magnífico drama de HBO Max

Todavía no nos hemos quitado las legañas para ver el cuarto episodio de 'The Last of Us' (próximamente tendréis el pertinente recap), emitido esta madrugada (hora española) y tenemos una buena noticia: no tendremos que esperar toda una semana para saber cómo continúa la aventura de Joel y Ellie en Kansas City.

Y es que HBO Max ha anunciado que estrenará el episodio 1x05 de 'The Last of Us' el próximo viernes en Estados Unidos. Una medida para, de algún modo, evitar la fuerte competencia que tendrá el episodio en su emisión regular el domingo. Ya que tenía competencia directa con la LVII Super Bowl, la gran final del fútbol americano.

Un estreno anticipado que también podremos disfrutar en nuestro país. HBO Max España ha confirmado que tendremos disponible el quinto episodio de 'The Last of Us' desde este sábado. Eso sí, esta será la excepción a la norma, ya que está previsto que los próximos episodios continúen en su franja habitual. El final de temporada, eso sí, se emitirá en plena noche de los Óscar, el 13 de marzo.

Tráiler del episodio 5 de 'The Last of Us'

Tras los acontecimientos de 'Por favor, no me sueltes la mano' vemos cómo se cruzan los caminos de Joel y Ellie con los de Henry y su hermano Sam. También vemos que las cosas se ponen muy feas en la ciudad comandada con la mano de hierro de la Kathleen de Melanie Lynskey.