En HBO no son idiotas: 'The Last of Us' es renovada por una temporada 2 tras el enorme éxito de sus primeros episodios

HBO acaba de anunciar la renovación de 'The Last of Us' por una segunda temporada. Apenas ha sido necesario estrenar dos episodios para que en la cadena tengan claro que merecía la pena seguir adelante con esta adaptación de la saga de videojuegos de Naughty Dog.

Teniendo en cuento el histórico éxito que ha cosechado 'The Last of Us' hasta ahora, era lógico que era una simple cuestión de tiempo que HBO lo hiciese oficial, pero nunca está de más tener la confirmación definitiva de que la primera gran serie de 2023 no va a dejar su historia a medias.

"El público nos ha dado la oportunidad de continuar"

Neil Druckmann, creador del videojuego original y también uno de los máximos responsables de la serie de HBO, no ha dudado en mostrar su entusiasmo ante la renovación:

Me siento humilde, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestro relato del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas. Ahora tenemos el absoluto placer de poder repetirlo con la segunda temporada. En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!.

Por su parte, Craig Mazin ('Chernobyl'), creador de la serie junto a Druckmann, ha destacado que "estoy muy agradecido a Neil Druckmann y a HBO por nuestra colaboración, y lo estoy aún más a los millones de personas que se han unido a nosotros en este viaje. El público nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fan de los personajes y el mundo que Neil y Naughty Dog crearon, no podría estar más preparado para sumergirme de nuevo en ellos".

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Ahora tocará ser pacientes, pues 'The Last of Us' es una serie que requiere un arduo trabajo tanto de preparación como de rodaje y post-producción, por lo que no os sorprenda si la segunda temporada acaba retrasándose hasta 2025. Y si hacemos casos a unos recientes declaraciones de Mazin, todo apunta a que como mínimo van a necesitar una tercera entrega para contar la historia a su gusto.

