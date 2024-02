"Probablemente no es sano". Bella Ramsey usó un "binder" en casi todo el rodaje de 'The Last of Us' y destaca el apoyo de Pedro Pascal en cuestiones de género

Parece que fue ayer cuando descubrimos su existencia gracias a su magnífica interpretación de Lyanna Mormont en 'Juego de tronos', pero, en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, Bella Ramsey se hizo mayor de edad. Eso sí, no ha perdido un ápice de su talento, y continúa sorprendiendo en la pequeña pantalla con su no menos fantástica aproximación a Ellie en 'The Last of US'.

Por desgracia, los efectos de la edad en su cuerpo han hecho algo más complicado dar vida a una adolescente temprana, lo cual ha pasado, según ha confesado en una entrevista con GQ UK, por utilizar un "chest binder" —una suerte de faja pectoral usada entre personas en transición y no binarias— durante, aproximadamente, "el 90 por ciento" de la producción de la serie de HBO. Además, no ha dudado en dar un consejo a quienes puedan lanzarse a utilizar una de estas prendas: "Probablemente no sea sano, por favor, fajad con seguridad".

De géneros y pronombres

En enero de 2023, Ramsey se identificó públicamente como persona no binaria, y no dudo en subrayar que, más allá de los pronombres, lo verdaderamente molesto son las etiquetas, y ha celebrado la posibilidad de interpretar papeles que no se alinean con su yo del mundo real.

"Esto es lo que me molesta más que los pronombres: que me llamen una 'mujer joven', o una 'mujer joven fuerte'; no soy únicamente eso. En 'Catherine Called Birdy' llevaba vestidos. En 'Young Elizabeth' llevaba corset. Y me sentí super poderosa. Interpretar a esos personajes más femeninos es una oportunidad de ser alguien muy opuesto a mí, y es muy divertido".

Según ha explicado, y tal como pudimos comprobar durante la campaña promocional de 'The Last of Us', la conexión con su compañero de reparto Pedro Pascal, cuya hermana es transgénero, fue instantánea. Ramsey tildó a Pascal de "súper comprensivo", y aseguró que mantuvieron varias conversaciones sobre temas de género y sexualidad, matizando que "no eran siempre profundas: podían ser divertidas y graciosas, todo el espectro. Sólo éramos muy honestos y abiertos con el otro".

Durante una entrevista con The New York Times, Bella Ramsey ya matizó que, mientras tener género no es plato de buen gusto, no da mayor importancia al tema de los pronombres que se le asignen durante una conversación.

"Alguien me llamaría 'ella' y no pensaría en ello, pero si alguien me llamase 'él' sería un poco emocionante. Sólo soy, en gran medida, una persona. Tener género no es algo que me guste especialmente, pero en lo que respecta a los pronombres, no podrían importarme menos".