La drástica decisión con la temporada 2 de 'The Last of Us'. Los creadores de la serie de HBO explican por qué va a tener menos episodios

Se olía un poco cuando hace unos meses supimos el plantel de directores pero finalmente los creadores de 'The Last of Us' han confirmado que la temporada 2 de la adaptación del videojuego será significativamente más corta que la primera tanda. En concreto, han desvelado que tendrá solamente siete episodios (respecto a los nueve de la 1).

Eso sí, para "compensar" de algún modo esta cuestión, Craig Mazin y Neil Druckmann aseguran en Deadline que la temporada 3 será significativamente más larga que esta próxima tanda. Y que ni siquiera así están seguros de si podrán meter toda la historia de 'The Last of Us Parte II' o necesitarán de una cuarta temporada.

Todo, eso sí, si desde HBO siguen renovando la serie. En palabras de Mazin:

«No creo que podamos ser capaces de contar la historia incluso en dos temporadas [2 y 3] porque nos estamos tomando nuestro tiempo y vamos por rutas interesantes, lo que hicimos un poco en la temporada 1. Nos parece que casi seguro va a ser el caso, mientras la gente siga viendo y nosotros podamos seguir haciendo televisión, que la temporada 3 será significativamente más larga. Y, claro, la historia puede requerir temporada 4.»

Pasito a pasito

«Una cosa es completamente segura», sentencia el cocreador de la serie, «no veo cómo la historia que queda tras la Temporada 2 esté completa en una temporada más». Y es que, Mazin y Druckmann tienen claro que quieren tomarse las cosas con calma para contar todo lo que se cuece en esa segunda entrega del videojuego.

«Queremos tranquilizar a la gente con la idea de que esta temporada que viene es un poco más corta que la primera no es porque nos estemos tomando menos tiempo para contar las historias, es porque queremos tomarnos más tiempo. La historia que estamos contando es mucho mayor que la de la temporada 1, hay mucho más, es mucho más complicado de producir, pero queremos que cada episodio parezca su propio blockbuster, para seros sincero.»

De hecho, adelantan en este sentido que alguno de los episodios va a tener una duración considerable. Por lo demás, la elección del número de episodios llegó tras una larga y cuidadosa consideración al desplegar la narración de la Parte II ya teniendo en cuenta varias temporadas en mente. Fue entonces cuando se dieron cuenta que tras el episodio 7 venía un punto natural para cerrar la temporada.

En Espinof | 6 películas en las que se inspiró 'The Last of Us' y que puedes ver en streaming

En Espinof | Las mejores series de 2024 en Max