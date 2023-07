"Los personajes muertos de 'The Last of Us' a veces reaparecen". Craig Mazin promete sorpresas en la temporada 2 y explica cómo han afectado las huelgas en Hollywood a la serie de HBO

La práctica totalidad de producciones de Hollywood se han visto afectadas por las huelgas de guionistas y actores actualmente en marcha. La temporada 2 de 'The Last of Us' no se ha librado de ello y Craig Mazin, uno de sus creadores, ha actualizado ahora el estado de la misma a través de una charla con Deadline.

"Sabemos cómo va a ser toda la temporada"

El también máximo responsable de 'Chernobyl' ha aclarado que Neil Druckmann han dedicado bastante tiempo a hablar con Halley Gross, guionista del segundo videojuego, y con Bo Shim, nueva adición al equipo de escritura de la serie. Además, ha aclarado que "sabemos cómo va a ser toda la temporada y puede presentar el guion del primer episodio antes de que pasase el plazo". Eso sí, Mazin destaca que falta ya poco para que tengan que aplazar sus planes de rodaje si las huelgas siguen en marcha:

Tuvimos un poco más de flexibilidad de lo normal, porque tuvimos que esperar un poco más para organizar la producción en función del tiempo. Gran parte de lo que hacemos es al aire libre, por lo que teníamos un calendario que extrañamente no se ha visto afectado inmediatamente. Pero nos estamos acercando bastante; obviamente, no podemos mantener nuestras fechas de inicio originales para siempre. Si estas huelgas se prolongan mucho más, inevitablemente tendremos que aplazarlo y eso nos perjudica a nosotros, perjudica a la audiencia y perjudica a HBO. Todos queremos volver al trabajo; creo que todo el mundo que está haciendo el trabajo, incluida la gente de la cadena que está con nosotros sobre el terreno, creo que todo el mundo quiere que esto se resuelva. Así que crucemos los dedos.

Además, Mazin tiene claro que habrá temporada 3 "salvo que la gente no vea la segunda y nos cancelen", dejando bien claro que hay más historia que contar y promete que "no importa si has jugado o no al videojuego, te va a sorprender cómo se desarrolla. Tenemos algunos giros y sorpresas interesantes". Tampoco se olvida de que en la primera temporada hubo varios personajes que aparecieron durante pocos episodios antes de morir, comentando lo siguiente sobre sus posibles regresos a través de flashbacks:

Siempre hay una oportunidad para todo. Con nosotros nunca se sabe, y obviamente no nos ceñimos a líneas temporales. Los personajes que están muertos a veces reaparecen y a veces nos encontramos con gente que ni siquiera conocíamos y luego descubrimos que son alguien. Lo que no veréis es, por ejemplo, otro episodio muy especial con Bill y Frank, no vamos a exprimirlo. Cuando hacemos algo que nos parece bonito, lo dejamos como está y encontramos otras cosas bonitas que hacer.

Por último, Mazin ha destacado sobre las apariciones de los temibles clickers que "habrá momentos, como ya los hubo en la primera temporada, en la que los infectados estén muy presentes", queriendo zanjar así el debate sobre si estas aterradoras criaturas aparecen o no lo suficiente en la serie de HBO.

