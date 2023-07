Todas las películas que han dejado de rodar inmediatamente por la huelga de actores, de 'Deadpool 3' a 'Misión imposible 8'

Pues ya estaría. Chimpún. Hollywood ha implosionado sobre sí mismo y ha llevado al cierre de decenas de proyectos de un manotazo y durante un periodo de tiempo indeterminado. ¿Eso qué quiere decir? Que aún tendremos unos meses de bonanza con películas que ya estaban en post-producción, pero entre 2024 y 2025 nos espera una sequía interesante que puede remodelar el futuro del cine. ¿No nos creéis? Atentos a esta lista de las películas que han parado de grabar de manera inmediata, porque sería más fácil hablar de las que aún se siguen rodando.

'Deadpool 3'

Si hace muy poquito se hizo viral la primera imagen de Hugh Jackman con el traje clásico de Lobezno en 'Deadpool 3', hoy tendrá que guardarlo en su armario hasta que la SAG llegue a un acuerdo con los estudios, algo que a día de hoy parece muy, muy lejano. Originalmente el rodaje iba a terminar en septiembre, pero este parón, sumado al de la huelga de guionistas, hace que sea imposible que el Mercenario Bocazas respete su fecha de lanzamiento el 3 de mayo del año que viene.

'Bitelchús 2'

Dentro del género "secuelas que nadie pidió en los últimos diez años por lo menos" está 'Bitelchús 2', en la que Michael Keaton vuelve a repetir un personaje icónico, como ya hizo en 'Flash', tratando de exprimir todo lo que pueda la nostalgia. Junto a él están Jenna Ortega y Tim Burton como director. Se ha rodado ya la mitad de la película (la parte de Reino Unido) pero aún queda por grabar mucho en Estados Unidos. Otra que no llegará al 6 de septiembre de 2024.

'Juror No. 2'

Es como si el destino no quisiera que Clint Eastwood dejara de hacer cine: se rumoreaba durante meses que 'Juror No. 2' sería su última película, y después de un solo mes de rodaje ha quedado claro que a este juicio aún le queda mucho por terminar. Veremos si, al volver, Eastwood ha cambiado de opinión y aún podemos disfrutarle unos cuantos años más.

'Gladiator 2'

Russell Crowe ha pedido por activa y por pasiva que le dejen de dar la tabarra con 'Gladiator 2' porque no sale de ninguna de las maneras. Su lugar lo ocupa Paul Mescal... o lo ocupaba antes del inicio de la huelga. Lo bueno es que el parón les ha pillado rodando en Malta y pueden aprovechar para hacer turismo por un lugar precioso. Un consejo: no os podéis perder la Blue Grotto. De nada, Paul.

'Wicked, parte 1'

"No one mourns the wicked", cantan en el primer temazo de la adaptación de Broadway del libro 'Wicked', pero a alguien hay que llorar tras este parón. Este musical es una auténtica maravilla que en cine puede ser espectacular y que, de hecho, contará con Ariana Grande y Cynthia Erivo en los papeles principales. Se estaba preparando para navidades de 2024, así que dependiendo de lo que dure la huelga y de la prisa que se den en la post-producción, a priori todavía podrían llegar. No apostaría mi dinero en ello, eso sí.

'Twisters'

Otra película más del género "¿Qué? ¿Por qué?": la secuela de 'Twister' que llega casi treinta años después de la original. Empezó como un remake, pasó por el trago de ser una continuación que mataría al personaje de Helen Hunt y ahora se ha convertido en una pseudo-segunda parte con los hijos ficcionales de Hunt y Paxton como los protagonistas. Un sindiós que va a esperar a que pase la tormenta para seguir.

'The amateur'

Quizá os suene 'Servicios secretos paralelos', una película de 1981 con John Savage y Christopher Plummer. Esta nueva adaptación del libro original de Robert Littell se estaba preparando para el año que viene protagonizada por Rami Malek, Rachel Brosnahan y Laurence Fishburne. Sin embargo, este drama de espías tendrá que parar después de 14 años buscando financiación, y probablemente no llegue a la fecha de noviembre de 2024. ¡A esperar!

'The Killer'

John Woo se ha montado un auto-remake de su película original de 1989, aunque ni siquiera iba a pasar por los cines, sino directamente por Peacock. En este caso cambiará a Chow Yun-Fat por Nathalie Emmanuel (Missandei en 'Juego de tronos') y no parece que mucha gente vaya a llorar este retraso inesperado.

Película de terror de Radio Silence

Aunque muchos no dábamos un duro por las nuevas secuelas de 'Scream', lo cierto es que Radio Silence, que está detrás tanto de ellas como de 'Noche de bodas' o las nuevas versiones de 'V/H/S', consiguió dar en el clavo. Ahora iban a dar su punto de vista de las películas de terror clásicas de Universal, pero tendrán que esperar para poder culminarla.

'Bad Boys 4'

La saga antes conocida como 'Dos policías rebeldes' y que supone el retorno de Will Smith a primera línea después del bofetón en los Óscar solo tenía un par de semanas más de rodaje, pero los actores han tenido que parar dejando a los directores, Adil El Arbi y Bilall Fallah, que repiten en la saga, esperando a culminar las aventuras de estos policías y comprobar si Smith sigue siendo veneno para la taquilla o el público ya le ha perdonado.

'Misión imposible: sentencia mortal - Parte 2'

Después de la trepidante primera parte, no somos pocos los que estamos deseando ver cómo culminan las aventuras de Ethan Hunt en busca del Sevastopol. Originalmente, el rodaje iba a empezar después de la gira promocional de la séptima parte, pero no va a poder ser. Tom Cruise se podrá seguir preparando para esa secuencia que -no lo dudamos- nos va a quitar el hipo una vez más. Eso sí, algo nos dice que al 24 de junio de 2024 no llegan ni dándose prisa.

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023