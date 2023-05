Todas las series y películas en pausa por la huelga de guionistas, desde 'Daredevil: born again' hasta 'Stranger things'

Ni el diablo guardián de la Cocina del Infierno se ha librado del parón y 'Daredevil: born again' no volverá a rodar por el momento. Prácticamente todo Hollywood está en pausa por la huelga de guionistas, y los que han decidido seguir rodando (como la secuela de 'Bitelchús', por ejemplo) lo tendrán que hacer sin añadir absolutamente nada al guion cerrado, algo que, por lo general, suele traducirse en desastre. Sobre todo en un Hollywood moderno dado a modificaciones en el último segundo, improvisaciones y cambios de timón sorpresivos.

Y es que los piquetes no solo están funcionando, sino que muchos actores y directores están uniéndose al enfado general de la industria en una huelga que, de seguir mucho tiempo, puede entroncarse con otras que paralicen la industria al completo: las maneras de las productoras no están siendo las mejores y avivan aún más el fuego del sindicato, que ha sido apoyado incluso por el presidente Joe Biden. Echemos un vistazo a las producciones más importantes que están en pausa absoluta solo una semana después de que los guionistas salieran a las calles.

'Stranger Things'

Los hermanos Duffer afirmaron claramente en Twitter que, como guionistas, no seguirían grabando la última temporada de 'Stranger Things' para Netflix: “Escribir no termina cuando empieza el rodaje”. Se supone que todo estaba preparado para entrar a grabar en las próximas semanas, pero habrá que tener paciencia para ver cómo acaba la historia de Once y el resto de sus amigos, cuando ya los niños tengan 42 años y un par de hipotecas.

'Severance'

La temporada 2 de la serie dramática más conocida de Apple TV+ también ha parado su producción, pero en este caso es posible que incluso le venga bien, porque aparentemente los rodajes estaban repletos de discrepancias entre los dos showrunners, broncas, dimes y diretes. Aún es posible que no vayamos a verla en un largo, larguísimo periodo.

'El Caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante'

Aunque 'La casa del dragón' sí sigue rodando en Europa porque los guiones estuvieron terminados y cerrados mucho tiempo antes, la otra precuela de 'Juego de tronos' ha parado su preproducción en defensa de la huelga. George RR Martin, que defiende los derechos del sindicato, ha dicho que esta podría ser mucho más larga que la que él vivió en 1988 (duró 22 semanas) porque ve a los guionistas más unidos que nunca. También que sigue centrado en 'Vientos de invierno'. Claro que sí, George, te creemos.

'Evil'

Un piquete muy pequeño consiguió parar la producción de 'Evil' cuando incluso el equipo se unió a las protestas. Los productores (los que no son los King, claro) estaban más que enfadados, pero no hay nada que puedan hacer: la temporada 4 queda, de momento, guardada en un cajón durante unos cuantos meses. Starlee Kine, una de las guionistas en los piquetes, afirmó en Twitter "Sentimos la solidaridad. Ganaremos esto juntos".

'Hacks'

Una de las más obvias: una serie sobre el mundo del guion basada, en gran parte, en las reescrituras dentro del rodaje. Estaba claro que la temporada 3 de 'Hacks' iba a tener que parar. Jen Statsky, su co-creadora, aclaró que "No había otra opción. La escritura ocurre en todas las etapas del proceso, incluyendo producción postproducción. Es lo que hace las series y las películas buenas. Es lo que las hace posibles".

'Blade'

La película maldita de Marvel, que ha tenido problemas desde su inicio, iba a empezar a rodarse -por fin- en junio, pero no va a poder ser. Francamente, muchos tenemos dudas de que algún día lleguemos incluso a verla en un cine.

'American Horror Story: Delicate'

La temporada 12 de la serie de Ryan Murphy y Brad Falchuk tuvo que parar también: aunque la idea era estrenar en verano, esta nueva temporada con Kim Kardashian y Emma Roberts no seguirá adelante porque gran parte del equipo se quedó en los piquetes delante del estudio. Una más.

'Yellowjackets'

Un día. Eso es todo lo que pudieron escribir de la temporada 3 de 'Yellowjackets' antes de la huelga, comentaba Ashley Lyle, su co-creadora, en Twitter: "Fue increíble, creativamente revigorizante y muy divertido, y estoy muy emocionada de volver tan pronto como consigamos un acuerdo justo".

A esta lista se unen 'Big Mouth', 'Colegio Abbott', 'Good omens', 'Cobra kai', 'Billions' y prácticamente cada película con un poco de presupuesto: la huelga de la WGA ha paralizado Hollywood como no recordábamos desde los tiempos de 2007, una huelga que duró unos tres meses y destrozó series como 'Heroes' o 'Lost'. Pero claro, ahora los poderosos tienen más maneras de aguantar. Todo parece indicar que, como los tiempos han cambiado y ahora las productoras tienen otros recursos (desde producciones extranjeras hasta inteligencia artificial), todo va a ser mucho más complicado. Como cantaba Lisa Simpson, "Nos manifestaremos como hicimos ayer, la fábrica es suya pero nuestro el poder".

