'Cobra Kai' sigue siendo adictiva: la temporada 5 de la serie de Netflix lleva al límite a Daniel LaRusso en su enfrentamiento con Terry Silver

'Cobra Kai' nació como una serie que parecía condenada a ser poco más que una idea curiosa que luego no llevase a ninguna parte. A fin de cuentas, el hecho de recuperar al joven villano de 'Karate Kid' tantos años después sonaba como una premisa atrayente pero con alcance limitado, pero sus responsables pronto dejaron claro que no era el caso.

De hecho, este viernes 9 de septiembre llega a Netflix la quinta temporada de 'Cobra Kai', y lo hace precedida de una cuarta tanda de episodios que a mi juicio era la mejor hasta ahora. Además, abría una prometedora línea argumental que esta nueva entrega recupera y desarrolla sin que el nivel de la serie se resienta lo más mínimo. O al menos así ha sido durante sus cinco primeros capítulos.

LaRusso tocando fondo

Y es que casi podría decirse que esos episodios funcionan en sí mismos como una temporada en sí misma con el objetivo de que LaRusso toque fondo. Obviamente, hay más frentes abiertos, todos ellos pensados a aportar más detalles a otros personajes, pero el enfrentamiento de Daniel contra Terry Silver es el gran hilo conductor de estos episodios y también cómo el personaje interpretado por Thomas Ian Griffith siempre parece ir un paso por delante.

De hecho, este arranque de temporada parece más pensado para desgastar a Daniel, pues es cierto que Chozen se convierte en un gran aliado, pero también sobrevuela cierta idea de aislamiento para el personaje de Ralph Macchio que va siendo más evidentes a medida que pasan los episodios, hasta el punto de acabar prácticamente derrotado.

La serie además vincula bastante bien todos estos hechos con el sufrimiento que padeció su personaje en 'Karate Kid III', una película ya muy importante en la cuarta temporada pero que aquí lo es aún más. Y no me refiero únicamente a cierto regreso que la propia Netflix desveló durante la campaña promocional, aunque sí diré que me gusta mucho el uso que se hace de ese personaje en 'Cobra Kai'.

Otros detalles de la temporada 5

Por lo demás, 'Cobra Kai' logra mantener el interés en todo momento, incluso cuando alguna subtrama empieza a estar ya algo quemada, algo de lo que la propia serie parece consciente para que haya ciertos cambios muy importantes en la dinámica entre ciertos personajes. Todo ello sin renunciar nunca a este peculiar cóctel entre drama, comedia, acción y un puntito de culebrón que siempre ha caracterizado a la serie.

Sí es cierto que el cliffhanger que dejó la serie en lo referente al personaje de Miguel da la sensación de ser más una isla narrativa para ganar tiempo e introducir otros elementos que algo que realmente interese a los responsables de la serie, pero a cambio todo lo que le rodea, incluyendo la búsqueda de su personaje por parte de Johnny, nos da suficientes alegrías como para que podamos pasarlo por alto, pero si se destacan sus virtudes, tampoco dejemos de lado lo que no funciona igual de bien.

Y es que no deja de ser una forma de conseguir tener ocupados todos los personajes principales tengan su cuota de protagonismo en paralelo a esa bajada a los infiernos de LaRusso. Por suerte, ya ha quedado claro que esa era la preparación necesaria para lo que esté por llegar, y lo mejor de todo es que en ningún momento se hace pesada y uno va devorando capítulos sin parar. Tan adictiva sigue siendo que me estos cinco capítulos del tirón y solamente paré porque me obligué a mí mismo a hacerlo.

En resumidas cuentas

'Cobra Kai' sigue siendo una gozada. Entretenida en todo momento, incluso cuando se centra en alguna faceta de la serie que sobre el papel estimule menos que otras o eche mano de recursos argumentales un tanto discutibles a poco que uno piense un poco en ellos, y sabiendo jugar muy bien sus cartas para que uno acabe enganchadísimo y simplemente se olvide de todo para seguir viendo capítulos hasta que simplemente no haya ya más.

