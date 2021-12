'Cobra Kai' toca techo: la temporada 4 es la mejor de la serie de Netflix hasta ahora

Netflix empezó el 2021 con el estreno de la tercera temporada de 'Cobra Kai' y ha decidido despedir el año con el lanzamiento de la cuarta temporada de esta serie situada en el universo 'Karate Kid'. Una apuesta curiosa pero de la que sus seguidores seguro que están encantados, pues últimamente lo habitual ha sido tener que esperar más de lo habitual para la llegada de nuevos episodios de nuestras ficciones televisivas favoritas.

Hace ya unos días compartí con vosotros mis impresiones sobre los primeros cinco episodios de esta cuarta temporada y ya entonces os comentaba que tenía mis dudas sobre si la serie había logrado superar el nivel de la primera tanda de episodios. Una vez vista entera tengo claro que al menos a mí sí que me es la que más me ha gustado pese a carecer del efecto sorpresa, algo con mucho mérito, pues seguro que no eran pocos los que esperaban que 'Cobra Kai' ya estuviera agotada a estas alturas.

El camino hacia el torneo

Se da la casualidad de que esta cuarta temporada de 'Cobra Kai' tiene dos mitades muy diferenciadas. En la primera se presta especial atención a las interacciones entre los personajes para situarles de cara a ese decisivo torneo que se nos prometió al final de la tercera tanda de episodios, mientras que la segunda se centra en el mismo, primero adelantando cómo se va a diferenciar de otros hasta ahora para que el mismo vuelva a pasar a primer plano.

¿Quiere eso decir que los cinco primeros episodios son una introducción alargada? Para nada, ya que son esenciales para que 'Cobra Kai' no acabe limitándose a contar más de lo mismo. Sí, de eso algo hay, pero la reaparición de un villano mítico de la franquicia acaba siendo un soplo de aire fresco, ya que se aborda con calma para que haya un crecimiento paulatino en Terry Silver que se mantendrá a lo largo de toda la temporada. Toda una sorpresa cuando todo lo que sabíamos de él hasta ahora dejaba claro que era un personaje completamente unidimensional.

En paralelo, los roces en la alianza entre Daniel y Johnny no tardan en llegar y el quinto episodio funciona a modo de colofón. Todas las cartas están ya encima de la mesa y puede que la progresión de los acontecimientos siga un camino que nos podríamos oler, pero lo hace de una forma lógica y ordenada, sin sacrificar por el camino la necesidad de mantener entretenido al espectador en todo momento.

Dándolo todo

Además lo consigue sin que ningún personaje tenga cambios de actitud extraños. Hasta Robby, que era el que más había sufrido por esa vía en anteriores temporadas, se libra en esta ocasión de ese problema y encuentra cierta redención en su actitud. A todo eso hay que añadir alguna que otra sorpresa bien integrada en la historia, todas ellas más concentradas en esta segunda mitad de temporada.

Dicho esto, todo está encaminado a ese torneo en el que Daniel y Johnny han puesto en juego su futuro como senseis, y ahí 'Cobra Kai' redobla sus esfuerzos para que todo sea muy entretenido y emocionante, mostrando además algo más de nivel en la parte visual de los los combates, lo cual se agradece para meterse más de lleno en lo que sucede.

Luego es verdad que puede resultar algo previsible en algunos aspectos, pero nada grave. Y tampoco hay que olvidar que la historia se cierra con varios cliffhangers que consigue algo inusual: sorprenderte encajando bien con los visto hasta entonces. Ni que decir tiene que estoy deseando ver la ya confirmada quinta temporada.

En resumidas cuentas

He acabado encantado con la quinta temporada de 'Cobra Kai'. Ya sabía que era una serie muy entretenida, pero esta nueva entrega se me ha quedado hasta corta de lo bien que lo me estaba pasando viéndola. Además, el regreso de Terry Silver le ha sentado de lujo cuando yo justo lo que pensaba es que podría cargársela y ha sucedido justo lo contrario, la ha mejorado.