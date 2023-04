'The Last of Us' enfurece a muchos fans por la brecha salarial entre Pedro Pascal y Bella Ramsey, pero la polémica tiene truco y es muy obvio

Hace ya unas semanas que la primera entrega de 'The Last of Us' y todavía tendremos que esperar mucho para el estreno de la temporada 2, pero la serie de HBO se ha visto envuelta en una llamativa polémica por la brecha salarial entre sus dos protagonistas. Una polémica bastante absurda a poco que uno conozca cómo funciona Hollywood.

Desde Variety comentaron en su momento que Pedro Pascal cobró 600.000 dólares por episodio, mientras que Bella Ramsey se tuvo que conformar con 70.000. Unas cifras muy alejadas entre sí y que chocan en tiempos en los que tanto de habla de paridad salarial, pero pedir que se aplique eso en todos los casos es un sinsentido, y aquí no creo que nadie pueda discutir que Pascal era mucho más popular que Ramsey antes de su estreno.

Sí, ambos participaron en 'Juego de Tronos', pero Pascal llegaba a 'The Last of Us' como el flamante protagonista de 'The Mandalorian' y convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Claro que iba a cobrar mucho más, ya que tenía todo el poder de negociación posible para ello. Es verdad que no fue el único nombre que se barajó para el papel de Joel, pero no dudéis ni por un segundo de que Mahershala Ali habría cobrado una cifra mucho más cercana a la de Pascal que a la de Ramsey.

Algunos precedentes

Al final en las series es habitual que en las primeras temporadas cobren mucho más los intérpretes que se han hecho ya un nombre en Hollywood y que fácilmente podrían haber encontrado un trabajo bien pagado en otra producción. De ahí por ejemplo que Sean Bean ganase 120.000 dólares por episodios en la primera temporada de 'Juego de Tronos', el mejor pagado del reparto por aquel entonces.

Obviamente, esta disparidad suele ir corrigiéndose a medida que avanzan las temporadas y está claro que la serie necesita por igual a ambos protagonistas y que la popularidad de ambos es ahora más similar. Pero incluso entonces puede haber ciertas diferencias. Por ejemplo, Winona Ryder ganó 100.000 dólares por episodio de 'Stranger Things' frente a los 20.000 de cada uno de los actores jóvenes. Cinco veces más. Por la temporada final está previsto que Ryder se embolse un total de 9,5 millones, mientras que Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp o Finn Wolfhard se llevarán 7 millones. Por su parte, lo más probable es que Millie Bobby Brown haya pasado de 20.000 a una cifra aún superior a la de Ryder, pero en este caso se desconocen las cantidades exactas, ya que ella tiene un contrato especial con Netflix.

Y en el cine sucede lo mismo, porque de toda la vida las grandes estrellas han cobrado más, incluso aunque básicamente tengan el mismo tiempo en pantalla que otros actores. Porque al final hay gente que paga por ver a esas personas, no al resto.

