Pedro Pascal no fue la primera opción para 'The Last of Us': HBO pensó en una estrella de 'True Detective' para el papel de Joel

Jeffrey Pierce, quien ha protagonizado tanto el juego como la serie de televisión 'The Last of Us', ha revelado que Pedro Pascal no fue el único actor que HBO consideró para el papel de Joel en una entrevista con The Direct. Pierce comentó que los planes originales de Naughty Dog para la adaptación de acción real del videojuego incluían al ganador del Oscar Mahershala Ali.

Un cambio con respecto al juego

El actor revela cómo Ali fue uno de los actores con los que HBO se reunió para el papel principal antes de conseguir oficialmente a Pascal, mientras señala que no volverá a interpretar su papel de videojuego en la serie_

“Creo que inicialmente habían hablado con Mahershala Ali sobre interpretar a Joel, lo cual es una señal obvia de que no voy a interpretar a Tommy. Y cuando eligieron a Pedro Pascal, supe que, sí, eso ciertamente no iba a suceder de todos modos, soy mayor que Pedro Pascal. Así que no me estaba haciendo ilusiones sobre ello, seguro”.

Tanto Ali como Pascal han colaborado previamente con HBO en series populares como 'True Detective' (temporada 3) y 'Juego de Tronos', respectivamente. A pesar de no poder entrar en 'The Last of Us', Ali aún continúa su asociación con el canal, ya que está listo para interpretar a la leyenda del boxeo Jack Johnson en una próxima serie limitada titulada 'Unruly'.

Aunque el público no puede ver a Ali luchando contra zombis, verá al aclamado actor enfrentarse a otra forma de monstruo en la muy esperada nueva película de 'Blade', que parece que comenzará a filmarse en la primavera de 2023 tras unos cuantos problemas de logística con el guion que incluyen cambios de director y de perspectiva con el tono de la película.