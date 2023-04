'You': todo lo que sabemos de la temporada 5 y final de la serie de Netflix con Penn Badgley

Todo lo bueno se tiene que acabar y en Netflix han tomado la decisión de dar carpetazo a 'You', una serie que originalmente no era de la plataforma pero que pasó a ser exclusiva suya poco después del enorme éxito de su primera entrega. Eso sí, desde Netflix se nos ha prometido que la temporada 5 será un final inolvidable para la serie protagonizada por Penn Badgley.

Ahora ha llegado el momento de repasar todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 5 y final de 'You'. Por ahora no hay tantos detalles como nos gustaría, pero este artículo irá ampliándose a medida que se sepa más sobre lo que esta por venir en la próxima tanda de episodios de la serie.

La historia

El regreso triunfal de Joe a Nueva York junto a Kate supone que todos los pecados anteriores del protagonista de 'You' han pasado al olvido, lo cual no quita que quizá haya por ahí alguna persona rencorosa que reaparezca en su vida. Lo que sí dejó claro el final de la cuarta temporada es que el lado oscuro del personaje de Badgley sigue ahí y dudo mucho que pueda reprimirlo. Además, su posición de poder debería hacerle más fácil librarse de cualquier lío futuro en el que se vea envuelto.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de 'You' en Netflix?

Desde Netflix todavía no han anunciado la fecha de estreno de la temporada 5 y final de la serie, pero todo apunta a que tendrá lugar en 2024, ya que cada nueva entrega de 'You' ha llegado algo más de un año después que la anterior. Es cierto que la espera fue de casi dos años entre la segunda y la tercera, pero eso se explicaba con la pandemia de coronavirus. Por mi parte, cero sorpresas si la despedida de 'You' acaba produciéndose el verano del año que viene.

Reparto y protagonistas

Obviamente, Badgley retomará el personaje de Joe Goldberg una vez más. Eso sí, el actor ya ha dejado claro que no quiere ninguna escena de sexo en la próxima temporada, por lo que los responsables de la serie tendrán que ver cómo se las ingenian para prescindir de un aspecto tan importante en la serie hasta ahora.

Por ahora, además del de Badgley se dan por sentados los regresos de Charlotte Ritchie ('Fantasmas') como Kate, el actual interés romántico de Joe, y el de Ed Speleers para volver a dar vida al lado oscuro del protagonista. Es cierto que en este caso quizá prescindan de él, pero sería raro hacerlo sin que haya al menos algún tipo de cierre para ello.

Cambio de showrunner

Sera Gamble, cocreadora de 'You' junto a Greg Berlanti, había sido hasta ahora la showrunner de esta adaptación de la saga literaria de Caroline Kepnes, pero anunció recientemente su marcha para centrarse en nuevos proyectos. Desde luego que sorprende que abandone la serie justo cuando toca darle cierre, pero imagino que lo más importante en temas argumentales ya estaría cerrado.

De hecho, Gamble ni siquiera pasa el testigo a una única persona, ya que Michael Foley y Justin W. Lo se repartirán el trabajo como coshowrunners. Ambos conoce bien la serie, pues ya ejercían como productores ejecutivos, a lo que hay que añadir que Lo también fue guionista de siete episodios de 'You'. A priori, la serie de Netflix queda en buenas manos.

Tráiler, imágenes y cartel de la temporada final de 'You'

Por el momento no tenemos ninguna imagen de la temporada final de 'You', ya que todo apunta a que el rodaje ni siquiera ha comenzado. En cuanto haya algo disponible, lo incluiremos aquí a la mayor brevedad posible.

En Espinof | Las 22 mejores de Netflix en 2022