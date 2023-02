"La fidelidad es importante para mí". Penn Badgley exigió que su personaje de 'You' no tuviese ninguna escena de sexo en la nueva temporada

Con la primera parte de la temporada 4 de 'You' recién estrenada, tenemos de vuelta Penn Badgley en el papel del siniestro y calculador Joe. No obstante, el actor pidió limitar las escenas de sexo en esta nueva temporada.

"No quiero hacerlo"

En la temporada 4 de la serie de Netflix, Penn Badgley volvió a encarnar al protagonista. El actor, al que ya conocíamos de 'Gossip Girl' o 'Rumores y mentiras', declaró recientemente en un podcast que pidió limitar las escenas de sexo en esta nueva tanda de episodios:

Le pregunté a Sera Gamble, la creadora: "¿Puedo no hacer más escenas íntimas en esta temporada?". De hecho, esta es una decisión que ya había tomado antes de participar en la serie. Creo que no lo he dicho nunca en público pero una de las principales razones es: "¿De verdad quiero que mi carrera vuelva a cuando siempre era el protagonista romántico?".

Otro de los motivos, según explica Badgley, es en relación a su matrimonio con la cantante Domino Kirke, hermana de las actrices Jemima Kirke ('Girls') y Lola Kirke ('Mistress America'), con quien lleva casado desde 2017: "La fidelidad en cualquier relación, especialmente en el matrimonio, es importante para mí".

"Llegué a un punto en el que (me dije): 'No quiero hacerlo'. Así que le dije a Sera: Del cero al cien, mi deseo es cero (escenas de sexo)" concluyó el actor. No es fácil determinar cuánto deben haber reducido las escenas de sexo en la nueva temporada, ya que 'You' nunca ha sido una serie que se caracterice por ser explícita, precisamente.