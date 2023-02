7 series fantásticas para un San Valentín diferente: dan la vuelta a los tópicos del romance y las puedes ver en streaming (salvo una increíblemente desaparecida)

A nadie le amarga una buena serie romántica como 'Outlander' o 'Heartstopper' pero, precisamente, los fans del género disfrutamos también de vez en cuando de ver cómo nos dan un giro de 180 grados a los esquemas de siempre. Para celebrar un San Valentín diferente, aquí os dejamos con series que le dan la vuelta a algunos de los tópicos del género romántico.

'You'

Seamos sinceros, si esta serie hubiese salido hace 20 años, el protagonista sería el estereotipo de héroe oscuro y cautivador. Por suerte, Sera Gamble y Greg Berlanti nos muestran en este thriller lleno de humor negro cómo ese ideal romántico está más cerca de ser un acosador y un sociópata que otra cosa. Perversamente divertida y capaz de reinventarse con cada temporada.

'Crazy Ex-Girlfriend'

Cuando en las series románticas se nos presenta a una exnovia, prácticamente siempre es un personaje malvado que maquinará en secreto para recuperar a su ex y, por supuesto, debemos odiarla. Algo que no podemos decir de Rebecca, quien comienza siendo la típica "exnovia loca" del título pero que irá aprendiendo de sus errores a lo largo de esta divertidísima comedia musical.

'Vida Perfecta'

Chico conoce chica, se enamoran y fueron felices y comieron perdices. Así suelen ser las historias de amor... pero no las de estas tres treintañeras. La serie creada por Leticia Dolera le da una vuelta a los mitos sobre la edad adulta y profundiza en cómo no siempre se sigue el camino habitual para alcanzar la felicidad o el amor.

'Todo lo que amas'

Un encuentro casual entre dos antiguos compañeros de universidad, la chispa salta desde el principio, ambos querrían que la conversación no terminase nunca... No obstante, esta serie noruega resquebraja este escenario idílico para plantearnos una pregunta: ¿es posible separar ideología y persona? ¿Te podrías enamorar de alguien que crea y defienda todo lo que tú detestas?

'El Embarcadero'

El amor es cosa de dos. O quizá no. Esta historia creada por Álex Pina ('La casa de papel') comienza cuando Álex descubre que su marido fallecido tenía una aventura con Verónica. Podría habersido un drama de mujer despechada vengándose de la amante de su marido pero, por suerte, termina siendo un acercamiento intimista que reflexiona sobre las múltiples caras del amor.

'The Bisexual'

Una auténtica joyita de miniserie creada por Desiree Akhavan ('Una chica de Brooklyn' y 'La (des) educación de Cameron Post'). Otra historia que desmitifica la edad adulta, lo que esperamos de las relaciones de pareja y cómo nunca dejamos de evolucionar y de conocernos a nosotros mismos, incluso cuando pensábamos que ya teníamos una "vida estable".

Tristemente desaparecida del streaming de momento

'Secretos de un matrimonio'

"Cuando el amor muere, todo lo destruye" cantaban en aquella escena de 'The Love Witch'. Y es que no hay manera mejor de describir esta miniserie de Ingmar Bergman que lanza una mirada cínica y nihilista hacia el matrimonio y lo que se esconde bajo esa fachada de aparente felicidad. La versión de HBO no es tan efectiva aunque sí más accesible.