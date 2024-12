Está considerada una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia pero muchos ni siquiera saben que existe. La crítica equipara esta distopía con 'La naranja mecánica' y 'Videodrome'

Es inevitable que en cualquier lista de mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos aparezcan títulos tan aclamados como '2001: Una odisea del espacio' o 'Blade Runner', pero, obviamente, es un género que nos ha dado muchísimas alegrías más allá de esas películas dirigidas por Stanley Kubrick y Ridley Scott. Hoy vengo a hablaros de una que muchos ni siquiera saben que existe pero que está considerada una de las mejores de todos los tiempos: 'Born in Flames'.

Revolución pacífica

Dirigida por Lizzie Borden -no, no es familia de la famosa asesina, pero sí que fue decisión suya ser conocida así, ya que su nombre real es Linda Elizabeth Borden- y estrenada en 1983, 'Born in Flames' es una película difícil de clasificar, ya que al mismo tiempo que presenta una distopía feminista, también echa sus raíces en la docuficción.

Todo ello para situarnos en un escenario en el que una revolución pacífica que tuvo lugar hace 10 años en Estados Unidos lleva al ascenso al poder de un gobierno socialista. Eso no impide que las minorías sigan teniendo problemas con las autoridades, lo que lleva a que un un grupo de mujeres de Nueva york se unan para conseguir que la revolución vaya aún más allá de lo que nadie esperaba. Borden aborda en 'Born in Flames' temas como el sexismo, el clasismo, el racismo o la brutalidad policial.

A modo de curiosidad, 'Born in Flames' es la única película en la que la directora Kathryn Bigelow ha participado como actriz. Para entonces aún no había debutado en solitario tras las cámaras -sí que había firmado 'The Loveless' junto a Monty Montgomery en 1981-, pero parece que en ningún caso es una faceta por la que sintiese especial interés.

'Born in Flames' fue premiada con el Reader Jury of the Zitty en el Festival de Berlín de 1983, pero justo es destacar que se trata de una película que nunca ha llegado al público mainstream. De hecho, ahora mismo es casi imposible verla en España -llegó a estar disponible en Filmin, pero hace tiempo que ya no-, y lo más parecido es esta copia alegal subtitulada en español disponible en ok.ru

En otros países y especialmente en cierto círculo, 'Born in Flames' sí que goza de mucho prestigio. De hecho, fue elegida como una de las 250 mejores películas de la historia en la lista que elaboró la revista Sight & Sound en 2022. En concreto, empató en e puesto 243 con varios títulos, entre ellos 'La naranja mecánica' y 'Videodrome'

