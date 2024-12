"Estaban profundamente equivocados". Ridley Scott justifica el fracaso de 'Blade Runner' y sus primeras películas

Aunque ha pasado a la historia del cine como una obra maestra de la ciencia-ficción, en su día 'Blade Runner' no consiguió llegar a la gente y se hundió en taquilla. Los motivos son muchos, pero se suele señalar la sobresaturación de ciencia-ficción en aquella época (se estrenó muy cerca de 'E.T', 'La Cosa' o 'Star Trek II', entre otras). Ridley Scott, sin embargo, tiene otra opinión acerca del topetazo en taquilla.

El marketing le da ascott

Según ha afirmado en el podcast Director's Cut, los estudios no entendieron sus cuatro primeras películas (o sea, 'Los duelistas', 'Alien', 'Blade Runner' y 'Legend') y las tácticas de márketing fueron malas, lo que llevó a que el público ignorara todas menos la de los xenomorfos: "Solo hay una película que funcionó de aquellas, pero son cuatro primeras películas bastante buenas. Sabía que estaba yendo por el camino correcto".

De hecho, destaca la famosa crítica de Pauline Kael sobre 'Blade Runner', en la que afirmaba "no tiene nada que dar al público, ni siquiera un segundo de pena por Sebastian. No ha sido bien pensada en términos humanos. Si alguien viene con un test para detectar humanoides, quizá Ridley Scott y los suyos deberían esconderse". No para bien, claro: Scott comenta que es un indicativo de lo equivocados que estaban los críticos y el público en aquellas películas iniciales.

Para mí es casi espionaje industrial, porque estás destruyendo un producto antes de que salga. Eran buenas películas, así que o el público o el márketing estaban profundamente equivocados. Pero no estoy resentido. Estoy muy contento donde estoy. Es la mejor actitud que uno puede tener, simplemente amar todas tus películas, confiar y seguir.

De hecho, como muestra de ello, Scott recuerda una conversación que tuvo con uno de los estudios en la que un magnate le preguntó "¿Por qué no haces una película sobre gente normal?". "Yo le dije, '¿Qué coño significa eso?'. Porque nadie es normal a no ser que sea absolutamente aburrido, ¿no?". Ridley, siempre dando las declaraciones que necesitábamos oir.

