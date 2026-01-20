41 millones de visualizaciones en 3 días. El primer gran éxito de Netflix en 2026 es el nuevo thriller del director de una de las mejores películas de Gerard Butler

Era una simple cuestión de tiempo que llegase el primer gran éxito cinematográfico de Netflix en este 2026. Ese honor finalmente ha sido para 'El botín', ya que el estupendo thriller protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck ha arrasado en su debut en la plataforma al conseguir 41,6 millones de visualizaciones durante sus tres primeros días disponible.

Gran éxito para 'El botín'

Esto además convierte a 'El botín' en uno de los mejores estrenos de una película en la plataforma, aunque es justo destacar que el año pasado por estas fechas de estrenó otro largometraje que hizo datos ligeramente mejores. Me refiero a 'De vuelta a la acción', ya que la comedia de acción liderada por Jamie Foxx y Cameron Diaz arrancó con 46,8 millones en tres días.

Eso sí, 'De vuelta a la acción' acabó entrando en el Top 10 de las películas más vistas de todos los tiempos en Netflix al sumar 147,2 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días en la plataforma. ¿Conseguirá 'El botín' acercarse a esas cifras? Ahí va a ser clave lo que consiga durante su segunda semana, y eso no lo sabremos hasta el próximo martes.

Con todo, lo que sí debería conseguir este éxito es reavivar la carrera de Joe Carnahan, un director que no pasaba por su mejor momento en lo referente a ofertas de Hollywood. Eso se debe en parte al sonado fracaso que sufrió hace unos años con 'Juego de asesinos', ya que ni siquiera el hecho de ser una de las mejores películas de acción con Gerard Butler la libró del batacazo: 6 millones recaudados frente a un presupuesto de 43.

Aquí es evidente que su presencia tras las cámaras no era para nada el principal gancho de cara al público, pero a la hora de la verdad su aportación es esencial para que estemos ante uno de los mejores thrillers originales de Netflix.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025