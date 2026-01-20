Zack Snyder enseña lo que podría haber sido su 'Liga de la Justicia 2', y es tan épica como cabría esperar

Ya han pasado 15 años desde que Zack Snyder fotografió con su Nikon a Henry Cavill caracterizado como Superman por primera vez. Ahora, en pleno 2026, su DC Extended Universe ha pasado a mejor vida, cediendo el testigo al DC Universe —sin Extended que valga— de James Gunn y Peter Safran, pero la cancelación de su proyecto no quiere decir que Snyder no tuviese grandes planes para la continuación de su 'Liga de la Justicia'.

La Liga de la Justicia que nunca será

En un extenso carrusel de Instagram, el cineasta ha compartido un buen puñado de imágenes que ilustran su paso por la Distinguida Competencia y que, de paso, nos da unas cuantas pistas de lo que hubiese sido la segunda aventura del supergrupo de DC a través de unas imágenes conceptuales acompañadas de unas descripciones de lo más reveladoras.

Las páginas que hemos podido ver del documento arrancan del siguiente modo:

De vuelta en la Batcueva, Batman observa horrorizado cómo Darkseid toma el control total de Superman. Superman se vuelve contra Batman, ¡y escapa por los pelos! Lex cree que ha ganado, pero se enfrenta cara a cara con Superman. Lo mira con ojos rojos ardientes y lo prende fuego. Mientras Lex grita, el mundo se tiñe de rojo.

Tras la muerte de Luthor, una elipsis de cinco años nos lleva a la Tierra devastada acompañando al Caballero Oscuro, que lidera a la resistencia contra Darkseid.

Dunas de arena. Pozos solares humeantes… Esto alguna vez fue Gotham. Ahora, como el resto de la Tierra, pertenece a Darkseid. Sobre la duna, Batman post-apocalíptico con un ejército improvisado de rebeldes —los miembros sobrevivientes de la Justice League— caminan sobre la cresta de una duna para ver la deteriorada Mansión Wayne. Batman los lidera. Flash arrastra lo que queda de Cyborg detrás de él. Bruce mira al cielo, sombrío: "Tenemos que entrar antes de que llegue la noche. Ya viene".

Ese fragmento supondría el punto y final de la "Parte 1" de la historia, tras la que vendría la alianza de los diferentes superhéroes y potencias de la Tierra para enfrentarse a la invasión alienígena.

La invasión a gran escala de Darkseid comienza —y es demasiado para que la Justice League la maneje sola—, pero no tendrán que hacerlo. Guiados e inspirados por Superman, los países del mundo se unen: ejércitos, fuerzas aéreas, armadas. Wonder Woman y su madre lideran a las Amazonas fuera de Themyscira, ¡para unirse a la guerra! En los océanos, Aquaman hace un llamado a los siete reinos, declarando que hay un octavo —el mundo de la superficie— y que deben ser aliados, no enemigos. Los siete reinos se levantan para unirse a las Amazonas y a la superficie.

A pesar de ser un gran defensor del trabajo de Snyder —el Snyder Cut me pareció fantástico—, he de reconocer que su labor en 'Rebel Moon' dejó bastante que desear, pero no está reñido con que este pequeño aperitivo de lo que podría haber sido su 'Justice League 2' particular me haga salivar con tan sólo imaginar los resultados.

