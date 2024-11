"No sé si llegué a enviarle un regalo, pero nunca podré agradecérselo lo suficiente". Por qué Leonardo DiCaprio le debe tanto a Sharon Stone

A sus 50 años recién cumplidos, Leonardo DiCaprio es toda una estrella en Hollywood pero no siempre fue así. Cuando rodó el western 'Rápida y mortal', su nombre no era sinónimo de éxito y tuvo que ser su famosa compañera de reparto, Sharon Stone, quien pagara el sueldo de DiCaprio directamente de su bolsillo porque el estudio no quería al actor en ese proyecto.

Rápida y con dinero

Allá por 1995, si preguntabas por Leonardo DiCaprio, a la gente solo le sonaba de haberlo visto como secundario en la serie de 'Los problemas crecen' y esa pequeña película de autor llamada '¿A quién ama Gilbert Grape?', donde coincidió con Johnny Depp. Tal como relató el actor recientemente, por aquel entonces no habría podido conseguir su papel en 'Rápida y mortal' de no ser por Sharon Stone.

La actriz de 'Desafío total' o 'Instinto básico' quedó muy impresionada con la audición que hizo DiCaprio y defendió a capa y espada que fuera el elegido para su rol en el western de Sam Raimi. No obstante, el estudio se negó y al final fue ella quien tuvo que pagar el salario del joven actor para que pudiera aparecer en la película.

Gracias a ese trabajo, DiCaprio pudo protagonizar tan solo dos años después 'Titanic' y fue el impulso definitivo en su carrera cinematográfica. La estrella de 'Los asesinos de la luna' jamás ha olvidado la generosidad que tuvo Stone con él al inicio de su carrera.





"Se lo he agradecido muchas veces. No sé si le he llegado a enviar un regalo de agradecimiento como tal, pero nunca podré agradecérselo lo suficiente", reconoció DiCaprio. "Dijo: 'Estos son los dos actores con los que quiero trabajar'. Es increíble. Ha sido una gran defensora del cine y de dar oportunidades a otros actores".

En su momento, Sharon Stone ya explicó su dilema con la productora tras proponer a Leonardo DiCaprio: "Me contestaron: '¿Por qué un desconocido, Sharon? ¿Por qué siempre te pones palos en las ruedas?'. El estudio me dijo que, si tanto lo quería, podía pagarle yo misma de mi salario. Y eso hice". Una reina. Se merece más de un regalo, Leonardo.

