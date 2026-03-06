Un director de culto y dos actores excelentes se juntan en una película que logra algo inaudito: que prefieras estar escuchando un podcast

No es por dar aquí ahora una chapa llena de autoimportancia sobre qué papel tiene la crítica en estos días si mucho público general no la lee. Pero en un panorama artístico donde se incrementan distancias entre cosas cada vez más catalogadas como eventos y obras más pequeñas que rara vez pueden destacar en un mar de algoritmos, la crítica puede ser necesaria para rescatar esas cintas remarcables que se quedan en los márgenes.

Aun así, no falta razón a los que intentan ser cautelosos con recomendaciones venidas de la nada y hechas de manera muy insistente. En la propia crítica hay círculos, y estos pueden ponerse muy insistentes con temáticas muy cercanas a su entorno que consideran que deben viajar sin problema hacia cualquier público curioso. ‘Una día con Peter Hujar’ es uno de los ejemplos de película muy recóndita aupada por una crítica estadounidense muy concreta.

Hablar por no callar

El estimable cineasta de culto Ira Sachs nos lleva por pequeños momentos de la vida del fotógrafo y artista alternativo de la escena neoyorquina de los setenta. Instantes llenos de conversación, introspección y reflexión llevados por dos actorazos como Ben Whishaw y Rebecca Hall que ya se pueden ver en streaming a través de Filmin, donde ha hecho su estreno en nuestro país.

A mediados de los setenta se dan lugar una serie de conversaciones entre el reputado fotógrafo Peter Hujar con la escritora Linda Rosenkrantz, que graba prácticamente la totalidad de estas conversaciones. En ellas el artista reflexiona sobre su vida, interna y también terrenal, y qué lugar ocupará en la vivaz escena neoyorquina.

Las grabaciones reales entre Hujar y Rosenkrantz proporcionan los diálogos de la película, que los actores recrean al dedillo mientras Sachs retrata gustosamente con una fotografía analógica muy cuidada. Su mayor intervención en estos instantes, que se interpretan de pe a pa sin apenas interrupciones, es colocarlos en el orden que considera conveniente.

‘Un día con Peter Hujar’: admirar el ombligo propio

No es un orden que de precisamente algo de pulso o momento narrativo. De hecho, cuesta creer que ‘Un día con Peter Hujar’ ofrezca nada en especial, ni tanto para acercarnos a su protagonista ni para ese momento concreto en una ciudad y una escena como la de Nueva York. Aunque igual hay que estar en ese entorno para poder apreciarlo, como lo ha hecho mucha crítica neoyorquina que ha roto lanzas por doquier por la película.

Para cualquiera que esté fuera, pasar por esta película es aproximadamente menos de hora y media de cierta contemplación del propio ombligo. Es un caso donde lo cinematográfico resulta estético pero inerte e innecesario, logrando algo inaudito para una película: que prefieras escuchar un podcast que presente estas conversaciones que verla.

