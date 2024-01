¿La mejor miniserie de Netflix en 2024? Tráiler y fecha de estreno de 'Ripley', el ambicioso regreso a televisión del creador de 'The Night Of'

Netflix va a estrenar infinidad de producciones a lo largo de 2024, pero ninguna ha despertado más mi curiosidad que 'Ripley', la miniserie basada en el famoso personaje creado por Patricia Highsmith que acaba de presentar su tráiler. Además, también tenemos ya fecha de estreno: el 4 de abril de 2024.

Por qué luce tan bien

Lo cierto es que 'Ripley' no es una serie original de Netflix, ya que inicialmente iba a estrenarse en el canal americano Showtime, pero el año pasado hubo un cambio de planes y finalmente sus 8 episodios aterrizarán de forma exclusiva en esta célebre plataforma de streaming. Una curiosa apuesta por su parte, ya que está rodada íntegramente en blanco y negro

Uno de los avales de 'Ripley' es que detrás de ella está Steven Zaillian, guionista ganador del Óscar por su trabajo en 'La lista de Schindler' que hace unos años ya estuvo detrás de 'The Night Of', una de las mejores miniseries de la historia de HBO. Desde entonces no había vuelto a trabajar en serie alguna.

También ayuda que 'Ripley' tenga un estimulante reparto encabezado por Andrew Scott, a quien algunos recordarán por haber sido el cura sexy de 'Fleabag'. Junto a él también encontraremos Johnny Flynn, Dakota Fanning y Eliot Sumner.

'Ripley' tomará como base la historia de 'El talento de Mr. Ripley' -sí, la misma que adaptó la película encabezada por Matt Damon-, en la cual Tom Ripley es contratado por un millonario para lograr convencer a su hijo para volver a casa. Para ello viaja hasta Italia, pero lo que parece un plan sencillo no tarda en tomar una dirección un tanto escabrosa...

En Espinof: