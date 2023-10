La excelente serie de Netflix con un 100% de críticas positivas a la que nadie está haciendo ni caso

En Netflix se estrenan tantas series que muchas acaban condenadas a pasar desapercibidas. En algunos casos se trata de títulos sin especial interés, pero también hay propuestas que es una pena que prácticamente nadie les haga ni caso -algunas incluso acaban formando parte de las mejores series de la plataforma-. Hoy vengo a hablaros de una de ellas, pues tiene un 100% de críticas positivas -tanto en RottenTomatoes como en MetaCritic-, pero ni eso está sirviendo para que la gente la vea. Me refiero a 'Wrestlers: Lucha libre, pasión y sacrificio'.

Puedo escuchar ya a algunas personas quejándose porque se trata de una docuserie, pero no impidió que muchos true crimes arrasaran. Por desgracia, en el caso de 'Wrestlers' no está sucediendo para nada eso, ya que este acercamiento a la compañía de lucha libre OVW está siendo ignorado por los espectadores. Y no deberían, ya que es un excelente retrato tanto de las dificultades para conseguir el sueño americano como de las particularidades de la gente detrás de un deporte tan especial como el que nos ocupa.

Por qué merece la pena

Hay más de un momento a lo largo de los siete episodios de 'Wrestlers' en los que alguno de sus protagonistas reconoce que ni siquiera ellos saben muy bien qué es lo que les atrae tanto de la lucha libre. La oposición entre eso y la enorme pasión que sienten hacia ella es uno de los ejes de una docuserie que plantea un verano clave para el futuro de OVW, ya que aquí realmente no se está contando la historia de grandes triunfadores, sino la de mucha gente que aspira a serlo para que luego muy poco den ese ansiado paso hacia delante.

La presencia de Al Snow, un veterano de WWE -la compañía detrás de lo que durante muchos años conocimos en España bajo el nombre de 'Pressing Catch'-, al frente de la misma es un constante recordatorio de lo que pueden llegar a ser. Incluso para él mismo, pues visto en perspectiva es consciente de que podría haber conseguido mucho más dentro de este mundo de lo que logró.

Imaginaos entonces el panorama dentro del roster de luchadores que ha de liderar, donde la cantidad de juguetes rotos o que están a punto de serlo es increíble. Sin embargo, una cosa que explora bien 'Wrestlers' es que la esperanza es lo último que se pierde y lo que inicia con cierto conflicto por la llegada de un nuevo propietario acaba orientándose más en hacer un frente común, pero sin olvidarse de todas las miserias que se viven allí dentro.

Claro está, 'Wrestlers' se centra especialmente en una cantidad limitada de personas dentro de OVW, pero al mismo tiempo se siente como un repaso bastante profundo a todo lo que está cociendo ahí dentro. No falta la gloria del momento cuando un combate se siente realmente especial, pero tampoco los problemas personales, tanto actuales como heridas del pasado -especialmente logrado todo lo relacionado a la relación de The Amazing Maria y Haley J, madre e hija en la vida real-, que marcan la actitud de sus protagonistas.

Detrás de 'Wrestlers' se encuentra Greg Whiteley, un asiduo de Netflix, plataforma para la que también realizó las docuseries 'Last Chance U' y 'Cheer'. Ambas tuvieron al menos dos temporadas, pero en el caso de 'Wrestlers' no hay todavía ninguna garantía de ello. A su favor juega que se siente perfectamente como una historia cerrada especialmente recomendable para aquellos espectadores que echen en falta 'GLOW' o que aún estén llorando la reciente cancelación de 'Heels'.

En Espinof: