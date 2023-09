'Lupin': la entretenida temporada 3 no desmerece de sus predecesoras y Omar Sy sigue siendo lo mejor de esta exitosa serie de Netflix

Uno de los mayores éxitos de Netflix en 2021 fue 'Lupin', la serie francesa inspirada en el célebre personaje creado por Maurice Leblanc hace ya más de 100 años. Su impacto entre el público fue tal que sus dos primeras tandas de episodios todavía figuran entre los títulos no hablados en inglés más vistos en la historia de la plataforma.

Sin embargo, eso sucedió hace ya dos años, por lo que no existe ninguna garantía de que vaya a conseguir el mismo éxito con una temporada 3 que llega a Netflix este próximo jueves 5 de octubre. Dividida en siete episodios, yo ya he podido ver los tres primeros y no tengo queja alguna, ya que mantiene todas las virtudes (y sus problemas) que me hicieron disfrutar con sus predecesoras.

No toques demasiado lo que ya funciona

Es verdad que tiene otros atractivos, pero creo que nadie puede poner en duda que el factor determinante en 'Lupin' es la interpretación de Omar Sy basada principalmente en el carisma, pero sin por ellos descuidar las necesidades dramáticas para que la trama de largo recorrido resulte efectiva. Aquí podría decirse que los dos primeros episodios funcionan un poco a modo de colofón de lo visto hasta ahora mientras establece las bases de lo que está por venir.

Tal y como ya sucedía en las dos primeras entregas, las motivaciones de Assane vuelven a tener unos raíces de carácter personal, siendo eso la explicación para que siga echando mano de esos trucos imposibles para cometer sus fechorías. Por ahí no hay más sorpresas que ver qué as se ha guardado en la manga el showrunner George Kay para convencernos de que lo que ha hecho el protagonista es realmente posible.

En ese punto hay una escena especialmente llamativa que parece ser una forma de al mismo burlarse y reconocer que es imposible que Assane siga pasando desapercibido cuando ya se ha convertido en un personaje público. A través de una divertida charla con una mujer, Sy logra que las explicaciones que da no resulten tan ridículas como para que nos resulte imposible que alguien se lo crea... solamente para poco después incidir en lo obvio que era.

Eso sí, no deja de ser un guiño, ya que McKay no tiene interés en seguir en esa dirección y su atención está más centrada en jugar con la idea de un enemigo tan formidable para Assane que es capaz de manipularlo a su antojo. Está claro que eso irá cambiando a lo largo de la temporada, pero esa oposición entre lo ágil y activo que se muestra llevando a cabo sus robos y la necesidad de adoptar una posición más pasiva ante el peligro al que se enfrenta da bastante juego.

Además, eso también ayuda a que Assane pierda esa condición de invulnerable, algo con lo que incluso se juega antes de centrarnos realmente en la historia de esta tercera temporada. A fin de cuentas, si sabemos que siempre va a salirse con la suya, ¿qué emoción hay en seguir viendo su siguiente objetivo más allá de la caracterización de Sy para esa misión? Que lo que entretiene al principio corre el peligro de volverse repetitivo muy rápidamente.

Por otro lado, se nota un poco de esfuerzo en dar algo más de entidad a la parte de la investigación policial, pero por ahora no son más que pequeños detalles para, una vez más, que la cosa no se estanque y dar vueltas sobre lo mismo. Sí es verdad que McKay vuelve a jugar con ingredientes similares, pero sabe cómo mezclarlos de forma satisfactoria. De hecho, aquí la vertiente dramática está más conseguida que todo lo relacionado con el padre de Assane en las dos anteriores entregas.

A todo eso hay que sumarle que 'Lupin' sigue teniendo el suficiente estilo como para que uno se deje llevar, disfrute con las diferentes ocurrencias e intente acertar cómo lo ha conseguido. Por ahí seguiremos teniendo una serie tramposa que requiere de la complicidad del espectador, pero a estas alturas ya no debería sorprender a nadie que así sea. Porque si buscas algo más profundo y elaborado, lo mejor es que no lo hagas aquí.