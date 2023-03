'The Last of Us' y la gran pregunta sobre Ellie: cómo la serie de HBO y el videojuego se complementan para explicar los motivos tras la inmunidad al cordyceps

Este artículo contiene spoilers sobre el final de 'The Last of Us'. Si no quieres que te destripe nada, guárdalo para más tarde —pero vuelve para leerlo, ¿eh?—.

Después de unas cuantas semanas realmente apasionantes, la fantástica adaptación del videojuego 'The Last of Us' a la pequeña pantalla cortesía de Neil Druckmann y Craig Mazin ha tocado a su fin, dejándonos con el corazón en un puño y salivando de cara a una segunda temporada que promete ser aún más desoladora que su predecesora.

No obstante, este punto y aparte no significa, bajo ningún concepto, que la conversación sobre la serie de HBO haya concluido, siendo uno de los temas del momento el relacionado con el modo en que Ellie desarrolló inmunidad a la infección de cordyceps. Una explicación que se ha alineado con una teoría fan que se remonta al lanzamiento del videojuego en 2013.

La inmunidad en la serie de HBO

El último capítulo de la versión catódica de 'The Last of Us' nos explica a través de un flashback cómo Anna, la madre de Ellie interpretada por Ashley Johnson —que dio vida a la adolescente en el juego original—, fue mordida por un infectado instantes antes de dar a luz a su hija para, después, pedir a Marlene que cuidase de ella.

Justo antes del clímax de la temporada, Marlene informa a Joel de que el cirujano encargado de preparar la operación para conseguir una vacuna cree que Ellie es portadora del cordyceps desde su nacimiento, produciendo una suerte de respuesta química que hace que el hongo crea que ya está infectada y forma parte de su comunidad.

¿Es esta la respuesta definitiva al enigma? Según recoge The Hollywood Reporter, Neil Druckmann, coshowrunner de la producción y director del videojuego en que se basa, sugiere que podría serlo, aunque no es lo verdaderamente importante sobre la revelación.

"Da una pista y genera algunas teoría sobre por qué Ellie es inmune, aunque no lo respondemos de forma concluyente. Pero creo que más importante que eso es que construye la relación entre Marlene y Anna, así que cuando llegas al final y enfrentas a Marlene con Joel, cada uno tiene sus propia perspectiva filosófica sobre si el fin justifica los medios. Que el último deseo de Anna fuese 'cuida de mi hija' da mas peso y puede que un cariz más trágico al sacrificio que Marlene intenta hacer por el bien de la humanidad".

Las explicaciones del videojuego

En la obra de Naughty Dog nunca llegamos a conocer a Anna mediante un flashback, aunque sí podemos tener acceso a una carta que la mujer dejó a su hija antes de fallecer. En ella, puede leerse lo siguiente:

"Ellie:

Voy a compartir un secreto contigo, no me gustan mucho los niños y odio a los bebés. Y aun así... te miro y me quedo impresionada. No tienes ni un día y sostenerte es lo más increíble que he hecho en mi vida. Una vida que va a ser sesgada demasiado pronto. Marlene te cuidará. Confío en ella más que en nadie en este mundo. Cuando llegue el momento te hablará de mí. No se lo hagas pasar muy mal. No seas tan cabezona como yo. No te voy a mentir, este mundo está bastante desquiciado. No será fácil. Lo que tienes que recordar siempre es que... ¡Merece la pena vivir! Busca un propósito y lucha por él.

Veo mucha fuerza en ti. Sé que te convertirás en la mujer que naciste para ser. Te quiere... tu madre. Anna. ¡Hazme sentir orgullosa. Ellie!"

Este texto fue el elemento definitivo que ayudó a impulsar la teoría de que Ellie desarrolló su inmunidad a través de sus padres; ya fuese por parte de su madre mordida antes de dar a luz o de su padre, que podría haber estado infectado durante la fecundación.

Por desgracia, la incógnita nunca llegó a despejarse. No obstante, una grabación del cirujano que puede encontrarse en el hospital durante el tramo final del juego aporta aún más información sobre la inmunidad de Ellie y el progreso de los experimentos para obtener una cura para el resto de la humanidad.

"28 de abril. Marlene tenía razón. La infección de la chica no se parece a nada que haya visto. La causa de su inmunidad es incierta. Como hemos visto en todos los demás casos, los títulos antigénicos del cordyceps del paciente siguen siendo altos, tanto en el suero como en el líquido cefalorraquídeo. Los hemocultivos extraídos del paciente desarrollan cordyceps rápidamente en el medio fúngico del laboratorio. No obstante, las líneas de leucocitos, incluidos los porcentajes y recuentos absolutos, son completamente normales.

No existe elevación de las citocinas proinflamatorias y una resonancia magnética del cerebro no muestra evidencias de crecimiento fúngico en las regiones límbicas, lo que normalmente acompañaría al pródromo de agresión I en pacientes infectados. Debemos encontrar la forma de replicar este estado en el entorno controlado del laboratorio. Estamos a punto de alcanzar un hito en la historia humana, equivalente al descubrimiento de la penicilina.

Tras años de avanzar en círculos, estamos a punto de llegar a casa, de cambiar las cosas y de devolver a la raza humana el control sobre su destino. Todos nuestros sacrificios y los cientos de hombres y mujeres que, como mínimo, han derramado sangre por esta causa, no habrán sido en vano".

Este caso, además de ser una interesante curiosidad, es una nueva muestra de cómo ambas versiones de 'The Last of Us' se complementan mutuamente aportando nuevos datos y trasfondos, y enriqueciendo sus notables narrativas. HBO, así se adapta un videojuego.

