'Unbreakable Kimmy Shmidt': Netflix pone fecha de estreno al especial interactivo 'Kimmy contra el Reverendo'

¡Kimmy vuelve y ya se me está cambiando el gesto! Netflix ha anunciado que el episodio especial interactivo de 'Unbreakable Kimmy Schmidt', la sitcom protagonizada por Ellie Kemper, se estrenará el martes 12 de mayo.

Un especial titulado 'Kimmy contra el reverendo', por lo que ya podemos tener una pista de a qué se vuelve a enfrentar nuestra protagonista. Kimmy se va a casar, pero el reverendo (Jon Hamm) tiene otros planes. Seremos nosotros los que, mando en mano, decidamos su destino.

¿Frustraremos los planes del reverendo o comenzaremos una guerra contra los robots? Todo puede pasar en el mundo de Kimmy Schmidt, así que me producen mucha curiosidad ver qué opciones nos ofrecerán.

Take it 10 seconds at a time 'til I'm back on May 12th! Fudge yeah! Did I mention you get to decide how the story ends? 🙌 pic.twitter.com/KLwqwGG6De