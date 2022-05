Qué ver de Val Kilmer: tres películas en streaming que le convirtieron en una estrella de Hollywood

El estreno del documental 'Val' ha permitido ponernos a recontextualizar y apreciar la figura de Val Kilmer como interprete y como gran estrella de Hollywood. Sus reflexiones y confesiones resultan todo un aporte interesante, especialmente para los más mitómanos, pero el documental nos ha recordado todos los grandes proyectos en los que se ha metido.

Hoy recordamos algunos de sus momentos célebres como gran estrella. Tres grandes películas que le catapultaron y le consolidaron como gran nombre dentro del sistema. Y todas se encuentran disponibles en plataformas de streaming, para recuperarlas estos días al calor del documental y con su notable aparición en 'Top Gun: Maverick'.

'Top Secret!' (1984)

Directores: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker. Reparto: Val Kilmer, Lucy Gutteridge, Omar Sharif, Christopher Villiers, Michael Gough.

Una exquisita y desternillante sátira del cine de espías con el trío calavera de Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker, que ya hicieron una fabulosa parodia del cine de catástrofes en aeropuertos con 'Aterriza como puedas'. Aquí nos meten en un entramado para reunificar las dos mitades de Alemania en las que el personaje de Val Kilmer, una estrella del rock and roll, se ve involucrado en su paso por Alemania Oriental para actuar en un festival.

Una película eléctrica, carismática y con mil chistes bien tirados por minutos, además de números musicales rodados con brío. Y un Kilmer absolutamente estelar, lo cuál sorprende ya que se trata de su debut cinematográfico. Todo un triunfo.

'Top Gun (Ídolos del aire) (1986)

Director: Tony Scott. Reparto: Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt, Anthony Edwards, Val Kilmer, Meg Ryan.

No menos memorable es su aparición estelar en este formidable ejercicio de acción ochentera. Incluso teniendo las impresionantes imágenes aéreas de Tony Scott -y no tan aéreas, como el memorable partido de volleyball-, un Tom Cruise más superestrella que nunca o una banda sonora descomunal, Kilmer se las apaña para ser una de las virtudes más recordables de esta película.

Las cosas como son, pocas películas han creado una iconografía tan perdurable, que seguimos comentando hasta hoy día. Vale que en parte es por el furor causado por la secuela 'Top Gun: Maverick', pero hay pocas películas llenas de imágenes tan potentes y que triunfen tanto a base de puro carisma.

'Batman Forever' (1995)

Director: Joel Schumacher. Reparto: Val Kilmer, Nicole Kidman, Chris O'Donnell, Tommy Lee Jones, Jim Carrey.

Muchos se llevaron las manos a la cabeza cuando se pasó del toque oscuro que Tim Burton y Michael Keaton propusieron para el Caballero oscuro hacia la desenfadada fantasía camp de Joel Schumacher, que chocó de manera frontal. Val Kilmer estaba casi a los pies de los caballos aquí, con una situación de la que sólo podía salvarse con algo realmente excelente.

Y no lo es, pero desde luego es mucho mejor que lo que su reputación sugiere. 'Batman Forever' recupera la diversión de la era televisiva de Adam West y consigue un espectáculo luminoso y frenético, con dos villanos icónicos y un Kilmer realmente notable llevando la máscara y la capa. De no ser por el descalabro absoluto de 'Batman y Robin', quizá hablaríamos de ella en mejores términos. O quizá no, pero anda que no estaría bien algo de diversión con el personaje ahora con tanta "seriedad" y "tormento" que roza el paroxismo.

La crítica en Espinof