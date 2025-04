Puede que el Batman de Val Kilmer no fuera el que queríamos, pero sí el que necesitábamos

"Ya comeré algo por ahí"; es la primera frase que Batman dice en 'Batman Forever', antes de montarse en su esplendoroso batmóvil e ir a luchar contra el crimen. Era la respuesta a la proposición que le hacía Alfred de que se llevara un bocadillo por si acaso. Hace 30 años, el emblemático, controvertido, y a veces denostado Batman de Val Kilmer nos mostraba que no tenía ningún problema en juguetear con la imaginería clásica del superhéroe. Pero también ponía sobre la mesa desde el minuto uno su plena intención de ser una cosa distinta.

Hoy en día parece que Batman solo puede ser una única cosa. Christian Bale nos ha llevado a Ben Affleck, que nos ha llevado a Robert Pattinson. Con sus diferencias, los tres representan una visión del personaje muy concreta. Batman es un héroe gruñon, oscuro y solitario. Sus universos son serios y sus historias trágicas.

Bajo esta lupa, es fácil tachar a las películas de Joel Shumacher de resaca noventera que preferimos olvidar. Decir que 'Batman Forever' ha sido odiada durante todos estos años es quedarse corto. Incluso siendo un éxito en taquilla, un buen sector de la cinefilia ha renegado de una película que empezó una etapa del personaje en la gran pantalla tan extraña como única. Más desatada, más colorida, y más tontorrona. Ni si quiera el propio intérprete ha querido defenderla con los años, considerando que se trataba de un héroe vacío.

Pero los fans que venimos de los tebeos sabemos que Batman puede ser muchas cosas. De sus páginas han salido decenas de aliados y cientos de enemigos. Sus historias se han movido entre el thriller detectivesco y la aventura de acción, pero también han explorado premisas más conceptuales como el terror lovecraftiano, el espíritu anarquista ochentero e incluso reversiones de cuentos navideños.

'Batman Forever' recuperaba el espíritu de un Batman tan válido como el del superhéroe traumado con música de Hans Zimmer. Uno que bebe directamente del que durante años era para muchos era "el auténtico Batman": coloridas historietas pulp con un hombre vestido de murciélago en el centro que se lía a puñetazos con pintorescos villanos, y que se permitía tener escenas como un Adam West corriendo cómicamente con una bomba a cuestas.

En esta primera aproximación de Joel Shumacher al personaje lo único que faltan son las onomatopeyas en pantalla, y aun así, su tono tontorrón no convierte a la película en un relato más infantil. Por lo contrario, hay decisiones aquí que la hacen un visionado tan fascinante como adulto. En un agradecido giro para el puritanismo habitual del cine de superhéroes, 'Batman Forever' es una película en la que sus protagonistas parecen constantemente querer arrancarse la ropa. Uno de los elementos principales de la trama es el tira y afloja de Kilmer y Kidman, dos protagonistas arrebatadores que no es de extrañar que fueran para muchos su despertar bisexual.

No es de extrañar tampoco que con todos estos ingredientes los fans del personaje se hayan llevado años cabreados con la película. Y aun así, parte de las críticas se sienten injustas. Con Tim Burton no veníamos precisamente de un cine oscuro y sobrio, el cineasta de 'Eduardo Manostijeras' inyectó a su Batman de una buena dosis de chistes y cabriolas de tono. Esto era más notorio en su secuela, una 'Batman vuelve' que no se alejaba de lo grotesco con su Pingüino ni de lo sexy con Catwoman.

Fuera de eso, hay elementos de sobra para hacer de Forever una película del hombre murciélago idiosincrática. Hay imágenes potentes, acción y set-pieces bien resueltas. Su trama y su universo tienen sentido con el canon del personaje, e incluso se atreve a psicoanalizar al héroe. En el centro de todo ello está un emblemático Val Kilmer. Le gustase o no su interpretación, es innegable que él es lo mejor de la película. Y si el tono funciona es en parte por cómo su presencia imponente y su humor seco contrasta con lo mamarracho que es todo lo demás.

Para algunos espectadores, 'Batman Forever' es una película importante de un modo no muy distinto del que para otros fue la dupla de Tim Burton. Su papel es parte indeleble del legado del personaje, y bien por afinidad o por deseo de distanciarse, ha configurado la forma en la que concebimos al héroe en el cine. Se trata de un capítulo en la vida de Batman que merece la pena reivindicar, y un recordatorio de lo rico que llega a ser el registro del cruzado enmascarado cuando no nos obsesionamos con contar siempre las mismas historias.

