4 películas imprescindibles de Val Kilmer que podemos ver en streaming para rendir homenaje a una de las mejores estrellas de su generación

No ha sido fácil hacerse a la idea de que Val Kilmer no iba a estar en nuestras vidas como estrella de cine a causa de la pérdida de voz derivada del tratamiento de su cáncer de garganta. Es aún más complicado hacerse a la idea de que ya no está con nosotros, al anunciarse su fallecimiento esta mañana.

Es difícil porque fue una de las grandes estrellas de su generación, gracias a una unión de un talento soberbio, películas de mucho potencial y también ganas de trabajar con los mejores. Ser Batman resulta casi una anécdota cuando cuentas con el amplio currículum que tenía él, del que podemos sacar cuatro imprescindibles como estos que se pueden ver en streaming.

‘Top Secret!’ (1984)

Dirección: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker. Reparto: Val Kilmer, Lucy Gutteridge, Omar Sharif, Christopher Villiers, Michael Gough.

Llegar y besar el santo (no ‘El santo’, eso vino mucho después). La primera película de su carrera es todo un clásico imprescindible de la comedia, especialmente de la vertiente alocada y paródica del colectivo ZAZ. Los directores claramente encontraron oro en este joven actor, que se luce entregado a la payasada, al espionaje y a intentar lucir carisma de estrella de rock que viaja a territorio peligroso.

Ver en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘Top Gun (Ídolos del aire)‘ (’Top Gun’, 1986)

Dirección: Tony Scott. Reparto: Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards, Meg Ryan.

La película pertenece principalmente a Tom Cruise, y luego a un Tony Scott que convierte su músculo de director de anuncios en un espectáculo aéreo histórico. Aun así, nada funcionaría de no tener la carismática energía de Kilmer como contrapunto, dejando su propia impronta memorable en todo un fenómeno ochentero.

Ver en Max y en SkyShowtime | La crítica en Espinof

‘Heat’ (1995)

Dirección: Michael Mann. Reparto: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Tom Sizemore, Diane Venora, Ashley Judd.

Tampoco es nada fácil destacar cuando estás al lado de un impactante duelo entre Al Pacino y Robert De Niro, sirviendo además a la épica e inconformista visión de un Michael Mann en su apogeo. Pero Kilmer también es uno de los pilares de una obra maestra del thriller, estableciendo una de las historias más interesantes de este impresionante entramado de crimen, violencia y drama autodestructivo.

Ver en Amazon Prime Video y en Disney+ | La crítica en Espinof

‘Val’ (2021)

Dirección: Ting Poo, Leo Scott. Intervenciones de: Val Kilmer, Jack Killmer, Joanne Whalley, Mercedes Kilmer.

Otro de los visionados imprescindibles para días como estos es también uno de los más duros. Tomando material de archivo, repasando su apogeo como estrella, y entrando también en la intimidad durante su momento más delicado en cuanto a salud, el documental consigue uno de los vistazos más conmovedores que se puede hacer de Kilmer.

Ver en Filmin y en Movistar+ | La crítica en Espinof

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia