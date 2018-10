14 años después de su final, 'Friends' está generando 1.000 millones de dólares a Warner y 20 millones a cada protagonista al año

Fue una de las series más recordadas de nuestra vida. 'Friends' cautivó al menos a un par de generaciones, padres, madres e hijos quedaron prendados de estos seis amiguetes que vivían en la gran manzana y tenían el mundo a sus pies. Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler y Joey sufrieron en sus carnes los vaivenes que el destino les tenía preparados. A veces buenos, a veces malos, siempre entrañables. Al menos con los valores éticos y morales de hace un cuarto de siglo.

Todo lo bueno se acaba, y no siempre en el mejor momento. `Friends’ se emitió durante diez años y contó con 236 episodios llenos de risas enlatadas, buen rollo, un poco de ingenuidad y un sentido de la moda muy marcado a medida que el milenio cambiaba.

Cameos, episodios transoceánicos, celos, romances imposibles y un siempre discutido sentido de la justicia en forma de cheques en blanco para sus integrantes principales no lograron ensombrecer la que ya es un clásico de la telecomedia mundial. Y si algo hizo bien Warner en algún momento, fue cuidar a su reparto casi a modo de inversión.

Casi un cuarto de siglo después de su estreno (septiembre del 94, que parece una canción de Celtas Cortos), ‘Friends’ sigue siendo una máquina de amasar millones perfectamente engrasada: sus ventas a plataformas de streaming o físicos y su redifusión genera más de 1000 millones de dólares a Warner y aproximadamente 20 millones de dólares a cada miembro del reparto principal. Al año. Sí, has leído bien. Al año.

Por eso que no te extrañe demasiado que nombres como David Schwimmer, Lisa Kudrow o Matthew Perry no aparezcan en más series o películas: no lo necesitan.