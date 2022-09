'Revancha ya' es una gran sorpresa hasta que llega su final: la película de Netflix con Maya Hawke iba para nuevo referente del cine adolescente pero no remata la jugada

Las comedias adolescentes gozaron de una popularidad especialmente elevada durante los años 90 en Hollywood, dándose la particularidad de que algunas de las recordadas son reimaginaciones de obras existentes. Por ejemplo, 'Clueless (Fuera de onda)' bebía de 'Emma', 'Crueles intenciones' se basada en 'Las amistades peligrosas' y '10 razones para odiarte' se inspiraba en 'La fierecilla domada'.

Ahora es una producción de Netflix la que sigue ese camino, pues este viernes 16 de septiembre llega a la plataforma 'Revancha ya', una película cuya premisa guarda evidentes puntos en común con 'Extraños en un tren', la novela de Patricia Highsmith inmortalizada en la gran pantalla por Alfred Hitchcock en 1951. Eso sí, todo ello con un enfoque bien diferente que utiliza con chispa diferentes lugares comunes del cine adolescente de Hollywood. Lástima que pierda fuerza en su tramo final.

Una propuesta estimulante

Con todo, uno de los aspectos clave de 'Revancha ya' es que no se trata de una película adolescente al uso, algo en lo que se incide desde el primer momento para sentar las bases de un universo familiar, sí, pero que no tiene problemas en presentar a sus dos protagonistas como personajes que no quieren caer bien al público desde el primer momento.

Aquí pesa más que tengan el gancho suficiente para conectar rápidamente con ellas y entender bien cuáles son sus motivaciones para la particular venganza que deciden ejecutar. Obviamente, aquí el plan no está asociado a matar a otras personas, pero sí a hundir sus reputaciones.

Esto siempre ha sido clave en el cine adolescente, pero en los tiempos que corren ha adquirido un grado extra de importancia por la importancia de las redes sociales y el mundo online. Antes un rumor podía extenderse como la pólvora y llegar a otros lugares, pero casi siempre lo hacía de una forma distorsionada. Ahora un duro golpe así puede arruinar tu imagen para siempre y en todas partes.

Muchas virtudes con una gran pega

Esa es una idea con la que el guion firmado por Celeste Ballard y Jennifer Kaytin Robinson, esta última también directora de 'Revancha ya', juega en todo momento, dándonos las mayores alegrías en todo lo referente al personaje interpretado por Austin Abrams ('Euphoria'). Ahí es cuando la película resulta más mordaz y exhibe esa dosis de mala leche que en su último acto se diluye demasiado.

Sin embargo, el gran reclamo de la función está en sus dos personajes principales interpretados por Camila Mendes ('Riverdale') y Maya Hawke ('Stranger Things'). Siendo estrictos, cuesta creerse a cualquiera de ambas como una adolescente, pues Mendes tiene ya 28 años por 24 de Hawke, pero 'Revancha ya' trasciende su condición de pasatiempo juvenil para proponer algo más. No me cabe duda de que eso fue también lo que termino de decidir a ambas para participar en 'Revancha ya', algo que ambas saben aprovechar con creces.

Con esto no quiero decir que podáis esperar de 'Revancha ya' una propuesta tan única e irrepetible como la de 'Escuela de jóvenes asesinos', pero sí que hace honor a esos intentos de distinguirse, y no pienso únicamente en todo las reflexiones vía voz en off del personaje de Hawke. Aquí realmente se intenta acercarse al cine adolescente de los 90 para homenajearlo -uno de sus dos grandes cameos nos retrotrae de inmediato a esa época- y retorcerlo al mismo tiempo.

Al menos eso es lo que sucede en lo referente al guion y, en menor medida, lo interpretativo, porque visualmente tampoco hay nada que celebrar demasiado en la película. No es que sea una propuesta plana para salir del paso, pero sí que ese coqueteo ocasional con el humor negro quizá requería una apuesta más arriesgada para terminar de elevarla como un nuevo referente dentro de este subgénero.

Sin embargo, sus dos principales debilidades aparecen justo en los últimos minutos. Por un lado, 'Revancha ya' no ofrece nada que justifique irse hasta casi las dos horas de metraje, pero justo es reconocer que eso no se nota realmente hasta que decide que ha llegado el momento de ir a lo seguro y cómodo para transmitir una moraleja poco estimulante. Es un poco como si de repente decidiese ir contra natura respecto a lo visto hasta entonces.

En resumidas cuentas

'Revancha ya' lo tenía todo de cara para convertirse en un nuevo referente del cine adolescente, bebiendo directamente de ese tipo de propuestas de los 90 para llevárselo a su terreno, pero no remata la jugada y acaba dejando un sabor agridulce. Pese a ello, merece la pena echarle un ojo.

