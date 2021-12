Las 17 mejores series de comedia de 2021

En lo que las familias nos vamos arrejuntando seguro que nos vienen bien unas risas en medio de tantos dramas y tragedias que se forman en un periquete. Así que aquí tenemos la lista de las 17 mejores series de comedia que se han estrenado (ya sean novedades o temporadas nuevas) en España.

'Dickinson' | Temporadas 2 y 3

Este año hemos tenido la suerte de ver a Hailee Steinfeld bastante. Dos temporadas de 'Dickinson' que nos han divertido en su retrato de la poeta norteamericana. Más allá de las gracias de esta mirada actualizadora de la figura y su familia, esta veintena de episodios ha ahondado mucho en el viaje de madurez de la joven Emily de manera exquisita.

'La directora'

Amanda Peet firma esta grata comedia académica protagonizada por Sandra Oh y Jay Duplass. Una divertida exploración sobre el ecosistema universitario, o más bien, del profesorado universitario, que acierta bastante con sus dardos.

Se puede ver en Netflix | Crítica

'Fantasmas' | Temporadas 1 al 3

Simplemente desternillante la llegada de las tres temporadas hasta la fecha de 'Fantasmas' ('Ghosts'). Bajo un argumento de esos que podría salir bien o mal (pareja se muda a una mansión encantada y conviven con sus fantasmas), tenemos una comedia brillantísima al más puro estilo británico.

Se puede ver en Movistar+ | Crítica

'Hacks'

Solo hace falta ver los primeros minutos de esta comedia para comprender por qué ha sido una de las más amadas por crítica y académicos de Estados Unidos. Una fantástica e hilarante comedia sobre la comedia con Jean Smart y Hannah Einbinder.

Se puede ver en HBO Max

'Lo que hacemos en las sombras' | Temporada 3

Nandor, Laszlo, Nadja, Colin Robinson y Guillermo regresan con otra gran temporada de 'What We Do in the Shadows'. Paul Simms y compañía siguen afilando estacas y chistes en lo que nuestros protagonistas asumen nuevos cambios en su vida.

Se puede ver en HBO Max

'Maricón perdido'

No sé hasta qué punto podemos calificarla de comedia, porque lo que hace Bob Pop con esta semiautobiografía es especial y delicado. Una exploración y canto de juventud y crecimiento personal estupendo de principio a fin.

Se puede ver en TNT y HBO Max | Crítica

'Mythic Quest' | Temporada 2

Vale que este año hayamos tenido grandes comedias en Apple TV+ pero hay que reivindicar la segunda entrega de la comedia de la industria del videojuego. Unos episodios que amplían el abanico, regalan episodios como el protagonizado por F. Murray Abraham y nos dejan en vilo intentando averiguar qué pasará en las temporadas 3 y 4.

Se puede ver en Apple TV+ | Crítica

'La reina del pueblo'

El verano de nuestra vida es lo que intenta plasmar Raúl Navarro en esta pequeña pero festiva comedia que reivindica algo tan español como las verbenas y las fiestas del pueblo. Lucía Caraballo protagoniza y destaca en medio de un reparto de aúpa.

Se puede ver en Flooxer y Atresplayer | Crítica

'Reservation Dogs'

Prometía bastante la nueva serie de Taika Waititi y Sterlin Harjo y la deuda la ha cumplido con esta tan divertida como enternecedora historia de un grupo de adolescentes/pequeños zascandiles y su intento de matar el tiempo en la reserva.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

'Reyes de la noche'

No exento de polémica (su cancelación ha despertado suspicacias) este ácido retrato de la guerra de la radio deportiva nos deja varios papelones (Javier Gutiérrez y Miki Esparbé, entre otros) y, de paso, sabe equilibrar muy bien sus elementos tanto de comedia como de drama.

Se puede ver en Movistar+ | Crítica

'Solar Opposites' | Temporadas 1 y 2

Dije en su estreno que la nueva serie de Justin Roiland no tiene nada que envidiar a 'Rick y Morty' y me reafirmo. Una serie que refina ese humor que tanto nos gusta y que va creciendo episodio a episodio hasta darnos cosas como esa apasionante trama en la pared.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

'Solo asesinatos en el edificio'

Teniendo en cuenta que estaban involucrados Steve Martin y Martin Short, no debería ser ninguna sorpresa comprobar que, efectivamente, esta comedia de misterio ha sido una delicia de principio a fin.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

'Star Trek: Lower Decks' | Temporadas 1 y 2

En una época en la que el fandom parece algo desencantado con las nuevas propuestas dramáticas de 'Star Trek' (por lo menos con 'Discovery'), esta fantástica serie animada reivindica y se divierte explorando de manera fabulosa el universo creado por Roddenberry.

Se puede ver en Amazon Prime Video | Crítica

'Starstruck'

Una de las primeras sorpresas del catálogo de HBO Max ha llegado en forma de comedia romántica independiente. La historia de una chica que se lía, sin saberlo, con una estrella de cine nos lleva con mucha sabiduría y bien hacer a lo largo de los días sueltos del año.

Se puede ver en HBO Max

'Ted Lasso' | Temporada 2

Había mucha expectación por ver cómo regresaba la gran comedia de 2020 y su vuelta no decepcionó en absoluto. Jason Sudeikis y compañía no se quedan en el mero retrato de la amabilidad de su protagonista y deciden ahondar aún más en lo que hay detrás tanto del entrenador como de su equipo.

Se puede ver en Apple TV+ | Crítica

'Venga Juan'

La temporada 3 de las aventuras políticas de Juan Carrasco sigue su curso convalidando, una vez más, su título de mejor comedia española del año correspondiente. Con un aire de thriller bastante majo, esta huida hacia adelante del exministro nos regala algunos momentos excelentes.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

'La vida sexual de las universitarias'

La propuesta de Peet no es la única entrada universitaria en la lista, sino que también tenemos la propuesta de Mindy Kaling. La entrada de cuatro jóvenes muchachas a la prestigiosa Essex en lo que navegan entre estudios y chicos.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

Y hasta aquí nuestras favoritas, ¿cuáles son las vuestras?