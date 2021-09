Así es 'Hacks', la única serie ganadora de varios de los grandes premios en los Emmy 2021 que sigue inédita en España

‘Hacks’ ha sorprendido con tres de los premios más importantes en los Emmy 2021. Mejor actriz principal para Jean Smart, Mejor guion y Mejor dirección de su episodio piloto. Esto tras ser la cuarta serie con más nominaciones este año con 15 candidaturas y la segunda comedia más nominada, solo por detrás de ‘Ted Lasso’. Sin embargo, aún no hay una fecha de estreno en España, aunque siendo de HBO Max, es posible que llegue el mes que viene.

El 26 de octubre se espera la llegada de la plataforma, que sustituirá a HBO España por lo que se espera que la gran sorpresa de la ceremonia pueda verse pronto. Mientras, ¿qué podemos esperar de ‘Hacks’? Pues, una comedia sobre mujeres en el mundo de la comedia que, por lo pronto, ha sido denominada como una de las mejores series de televisión lanzadas en 2021.

Una leyenda de la comedia venida a menos

En ‘Hacks’, Jean Smart interpreta a Deborah Vance, una cómica legendaria cuyas actuaciones en un casino de Las Vegas están a punto de ser reducidas para dar cabida a talentos más jóvenes. Aunque se resiste a hacer cambios en su vida o material para evitar que le sucedan en el escenario. Nunca permite que su 'personaje estrella' caiga, siempre va con el peinado y el maquillaje completos y nunca deja una hora inactiva de trabajo.

Deborah ha convertido muchas desgracias de su vida en sus chistes más populares, incluido el hecho de que su exmarido la dejó por su hermana menor y por eso quemó la casa en represalia. Vive en una enorme mansión de Las Vegas atendida por personal que gobierna con mano de hierro, pero que todavía le son muy leales. Pero le es muy difícil crear material nuevo y tiene una gran competidora, Ava Daniels, (Hannah Einbinder), una joven guionista de comedia que fue cancelada tras lanzar un tweet en broma sobre un senador conservador y su hijo gay.

Deborah y Ava son reunidas por su agente mutuo, Jimmy (Paul W. Downs), quien lleva a Ava a Las Vegas para trabajar para Deborah. Necesita un trabajo antes de que la agencia la abandone y Deborah necesita una voz joven y fresca para mejorar su nuevo material. Mienras Ava cree que trabajar para una vieja monologista está por debajo de su talento, a Deborah no le apetece que una mujer joven de ética de trabajo cuestionable que no entiende su humor trabaje en su equipo.

Una esperada serie que llega ¿En octubre?

Y así empieza una especie de mezcla entre ‘The Comeback’ con una reflexión del nuevo humor, sus límites, la diferencia generacional y en qué convierte la cultura a sus hitos. Sin embargo lo que ha hecho que ‘Hacks’ sea tan atractiva es la combinación de Smart y Hannah Einbinder, que funcionan como pareja en pantalla con un timing cómico preciso y la química necesaria para hacer gran comedia sin quitar el ojo de la evolución de su relación de amor-odio.

La crítica la ha adorado con medios como Vulture, Variety o Rolling Stone incluyéndolas en sus tops 10 de las mejores series de 2021 y otros como New Yorker, IndieWire y The Atlantic destacando que Deborah y Ava son personajes complejos, que nunca responden a los estereotipos tópicos de viejos contra jóvenes, y, por supuesto, la interpretación de Jean Smart, que también ha tenido reconocimiento este año por ‘Mare of Easttown’ y que está trabajando con un gran reconocimiento a sus 70 años, algo no muy común en la comedia.

'Hacks', creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky fue codirigida y coescrita por la propia Aniello que recogía sus galardones en la ceremonia de los Emmys, saliendo un poco del banquillo, pese a que lleva años en la comedia con proyectos como la película 'Una noche fuera de control', con Scarlett Johnasso o trabajos en 'Awkwafina es Nora de Queens' o 'El club de las canguro'. Se espera que llegue próximamente a España junto con el resto de reservas de HBO Max el 26 de octubre.