Las 21 mejores películas, series y cortos de animación de 2021

Seamos sinceros desde el inicio: en esta lista va a haber injusticias. Es imposible que no existan en un año en el que la animación ha demostrado que está en el mejor estado de forma posible: no hay mes sin series, películas, cortometrajes o incluso videoclips que no llamen la atención del aficionado a los dibujos. E intentar resumir todo el año en solo 21 títulos significa que, indudablemente, algunos imprescindibles se van a quedar fuera.

Por eso, en esta lista intentaremos que tenga cabida la mayor animación posible: ni todo Disney, ni todo anime, ni todo Netflix, ni todo animación alternativa. Fuera se quedan series y películas que cualquier otro año se habrían colado sin problemas y que merece la pena mencionar: la temporada 2 de ‘Beastars’, ‘Vivo’ y su estupendo prólogo, la injustamente ignorada ‘Ron da error’, la nueva tanda de ‘Love, death and robots’, los juegos meta de la temporada 5 de ‘Big Mouth’, el fastuoso capítulo 1000 de ‘One piece’, la nueva serie de ‘JoJo’s Bizarre Adventure’, la injustamente olvidada ‘Raya y el último dragón’, ‘El dragón de los deseos’, ‘Palabras que burbujean como un refresco’, ‘Pompo: La magia del cine’, los dos especiales de ‘South Park’ o el final de ‘F is for Family’ se quedan injustamente a un lado en un año sobrecargado.

Las grandes películas, cortometrajes y series de animación de 2021

Estas 21 recomendaciones que tenéis a continuación son para tomarlas con calma, disfrutar de los diferentes estilos de animación, explorar las posibilidades y comprobar algo que la mayoría ya sabemos: la animación no es un género, sino un medio. Asimismo, os recordamos que podéis consultar la lista de 2020, la que repasaba la animación más destacable de la década pasada, u otras listas de este año como las mejores películas de 2021, la dedicada al cine de acción, el género fantástico, al terror, la comedia o las grandes series del año.

Gora automatikoa

Cuando en 2020 'La gallina Turuleca' ganó el Goya a mejor película de animación por no haber otras contrincantes, algo se encendió en la cabeza de David Galán Galindo, Pablo Vara y Esaú Dharma: ¿y si creamos una película de animación para ganar un Goya automático... y que trate sobre cómo hacer una película de animación para ganar un Goya automático?

‘Gora automatikoa’ es la propuesta más gamberra del año, un juego meta fabuloso en el que tú decides si entras dentro de la narrativa autoconsciente o te quedas fuera refunfuñando. Para gente que no se toma el cine (ni la animación) en serio.

The naked king

Os voy a ser sincero: no sé nada de k-pop ni conocía a Bigmama antes de este videoclip, pero se ha convertido en una de las piezas más fascinantes del año: cuatro minutos que cuentan una historia de amor de manera más convincente que muchas películas. Un demonio, un humano, el temor de ser diferente, la tristeza y el desamparo, la mutilación y el renacer.

Además, el tema musical solo ayuda a hacer que la historia gane épica. Un fabuloso trabajo de Rapparu, una animadora coreana 2D que ahora mismo se encuentra metida en su siguiente proyecto, ‘Rambling pieces’. Habrá que seguirla de cerca.

Los Mitchell contra las máquinas

Una película para gente rara hecha por gente rara: Sony se coloca a la vanguardia de la animación mainstream después de demostrar lo que los creadores son capaces de hacer cuando se les da manga ancha. Si 'Spiderman: Un nuevo universo' ya fue una maravilla, 'Los Mitchell contra las máquinas' coge la acción y el ritmo extenuante y añade decenas de gags cada minuto, una historia de redención familiar que funciona, un perro solo posible en los dibujos animados y lo mezcla todo a la perfección.

¿El resultado? Es difícil ponerle una sola pega, más allá de la amenaza mil veces vista y la estructura, en el fondo, conservadora: es una película fabulosa, repleta de guiños y detalles y con la protagonista más carismática de la última década. La secuela, ¿para cuándo?

La puedes ver en Netflix.

Luca

Y si Sony se pone a la vanguardia de un nuevo estilo de animación, 'Luca' nos demuestra por qué Pixar es casi siempre sinónimo de calidad. Una preciosidad que se olvida de los argumentos high concept tan habituales últimamente en el estudio y se centra en las aventuras de Luca y Alberto en un pequeño pueblecito italiano mientras intentan ocultar su verdadera identidad.

Los gags funcionan, los momentos emotivos también, la aventura es magnífica y no se le puede poner un pero a la animación. Pixar demuestra que es la más grande por algo. ¡Ah! Un consejo: no os perdáis el corto secuela, 'Ciao Alberto', también está disponible Disney+. ¡Silenzio, Bruno!

La puedes ver en Disney+

Evangelion 3.0 + 1.0

Hemos necesitado casi una década para completar ‘Rebuild of Evangelion’, la nueva historia de Hideaki Anno que supone el tercer final de Evangelion (cuarto si contamos el del manga oficial). Y vaya que si ha merecido la pena. Sin dejar nunca de ser Evangelion (y, por tanto, imposible de entender si no se presta muchísima atención y se conoce todo el lore), 'Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time' es la visión más optimista que jamás tendremos de la saga.

La animación es, como siempre, estupenda: en las escenas de acción saca más pecho que nunca, aun siendo consciente que lo más importante pasa en las cabezas de unos personajes traumatizados que solo ansían encontrar una redención que la saga les niega continuamente.

Tig Notaro: Drawn

Ha sido un año difícil para los cómicos de stand-up. Bo Burnham se marcó un one-man show espléndido en 'Inside', mientras que otros se enfrentaron a menos público del habitual. Tig Notaro, la cómica que realizó el que para mí es el mejor monólogo de la historia, ‘Live’, se desmarca una vez más de todo y utiliza audio de sus actuaciones para hacer el primer especial de monólogos totalmente animado: 'Drawn'.

Es cierto que se inspira mucho en 'El show de Ricky Gervais' (eh, HBO Max, ¿para cuándo?) y que, en el fondo, es bastante fallido tanto en la narrativa animada como en el texto en sí, pero solo por el hito que supone para la historia de la animación merece la pena rescatarlo.

¿Qué pasaría si...?

En 1977, un cómic salía al mercado estadounidense abriendo la caja de Pandora y preguntándose qué hubiera ocurrido si Spiderman se hubiera unido a Los 4 Fantásticos. Rápidamente se convirtió en un éxito que cuenta con más de doscientas historias alternativas en su haber. ¿Cómo iba a resistirse Marvel a repetir el éxito en versión televisiva?

Lo cierto es que la animación de 'Qué pasaría si…?' es irregular, pero tiene al menos un episodio perfecto, el cuarto, basado en el Doctor Extraño y que puede que traspase las fronteras del dibujo en el futuro. Un divertimento veraniego la mar de digno.

Invencible

De superhéroes va la cosa, pero en este caso sacados de la cabeza de Robert Kirkman y Cory Walker. 'Invencible' es la cara opuesta de Marvel: es hiperviolenta, sangrienta, iconoclasta y macarra, pero también explora de manera muy sabia las relaciones paterno-filiales y nos muestra a uno de los mejores villanos de los últimos tiempos, cambiando sustancialmente de orden partes del cómic original para hacerlo más televisivo.

De momento, no parece que Amazon Prime Video ponga problemas para llegar a adaptar los 144 números que repasaban la historia de Mark Grayson, sus amigos y su familia. Antes de verla coged pañuelos por si la sangre os salpica.

Helluva Boss

No toda la animación está —por suerte— producida por grandes estudios esperando beneficios: aún quedan proyectos autofinanciados como 'Helluva Boss'. Vivienne Medrano, “Vivziepop”, una animadora salvadoreña de 29 años, financió los ocho episodios de su serie a través de Patreon (donde tiene más de 5000 mecenas que pagan entre 1 y 100 dólares mensuales) y estrenó todos los capítulos en YouTube.

A día de hoy, el primer episodio de ‘Helluva Boss’ tiene más de 36 millones de reproducciones: es divertido, es violento, tiene carisma propio, canciones, representación LGTB, humor negro y un aire anárquico revigorizante. ¡Ah! Si queréis ver más de ella, en 2022 A24 lanzará al fin la serie de ‘Hazbin Hotel’, cuyo episodio piloto ha acumulado en dos años 70 millones de reproducciones. Lo raro es que no se estén pegando por ella.

Kid Cosmic - temporada 2

Craig McCracken llevaba siete años apartado de la televisión, desde el estreno de esa locura que era ‘Galaxia Wander’, hasta que Netflix aceptó producir ‘Kid Cosmic’, una space opera que abandona la carcajada continua para contar una historia pulp de aventuras superheroicas. Junto a la creadora de ‘Mi pequeño pony: La magia de la amistad’ (y su esposa) Lauren Faust, McCracken creó una primera temporada en la que confluía la ciencia-ficción con el costumbrismo redneck, y todos nos preguntamos si la continuación sería capaz de dejarla en buen lugar.

Por suerte, es así. La serie se convierte en un buffet libre de ideas, poderes, villanos y acción que amplía y mejora el universo y solo nos hace esperar con ganas la continuación. Después de ese final, no queda otra.

Robin Robin

Aunque no se le haya dado publicidad, Aardman Animations ha lanzado a la chita callando un nuevo corto (más bien medio) de stop motion en Netflix. Mientras esperamos al estreno de ‘Chicken Run 2’, bien está que el estudio nos recuerde que es capaz de hacer más que cortos de la oveja Shaun y Wallace y Gromit (por mucho que nos encanten).

'Robin Robin' sigue a un petirrojo que es adoptado por una familia de ratones y está dispuesto a demostrar que es uno de ellos. Cada segundo de animación es una auténtica gozada de ver y las voces de Gillian Anderson o Richard E. Grant solo lo elevan aún más. Está en la shortlist de los Óscar así que puede que Aardman levante su segunda estatuilla el año que viene. Ya va siendo hora.

Mad God

Phil Tippett también usó el stop motion para su película de animación, pero de una manera mucho más salvaje y grotesca que Aardman. 'Mad god', que se pudo ver durante el festival de Sitges, es el trabajo de 30 años resumido en 80 minutos de escenarios pensados al milímetro y personajes que se mueven de una manera tan compleja que cuesta creer que esté hecha frame a frame.

Una auténtica obra de ingeniería que denota un amor casi imposible por tu propio trabajo. La historia es lo de menos cuando 'Mad god' lo que intenta es hacerte flotar con la corriente. Estupenda.

Star Wars Visions

Hay una división en el mundo de 'Star Wars' entre los que quieren seguir aferrados a la trilogía clásica y no aceptan cambios, y los que quieren ver diferentes aventuras en una galaxia muy, muy lejana sin tener que ceñirse a los Skywalker, la Fuerza, los jedi y los sith. Para los segundos, 'Star Wars Visions' es un regalo caído del cielo: 9 episodios creados por diferentes estudios de animación japoneses que abordan diferentes historias de ‘Star Wars’ desde varios prismas.

A destacar el divertidísimo ‘Los gemelos’, de Trigger (‘Kill la kill’, ‘Promare’), ‘El noveno jedi’, de Productions I.G (‘Ghost in the Shell’, ‘Jin-Roh’) y el polarizador ‘El duelo’, de Kamikaze Douga (‘Pop Team Epic’, ‘Batman Ninja’). Una muestra de que ‘Star wars’ tiene una capacidad infinita para crear nuevas historias sin necesidad de volver una y otra vez a los Skywalker o unirla con las sagas de toda la vida.

Encanto

En esta lista no hablamos de Bruno, no, no. Aunque los directores de 'Encanto' no sean de ascendencia colombiana, la película destila amor por el país: las canciones del sobreexplotado Lin-Manuel Miranda brillan con luz propia, nunca habíamos visto una casa tan animada como Casita y toda la trama, alejada de príncipes, princesas y villanos, nos recuerda que estamos ante una nueva Disney que intenta dar zancadas para alejarse de lo que era. Un valor seguro con el que sabes que no hay riesgo.

Cortar por la línea de puntos

Si pasas de los 30 años, hay una alta posibilidad de que te identifiques con esta producción italiana de Netflix. 6 episodios en los que su protagonista, Zero (el creador de la serie, Zerocalcare), se queja amargamente de la vida que le ha tocado vivir mientras se adueña de una nostalgia por el pasado que no le hace ningún bien.

¿Sabes ese punto de la vida en el que parece que todo el mundo sabe lo que está haciendo menos tú? ‘Cortar por la línea de puntos’ habla a toda una generación utilizando recursos animados vistosos (dentro de lo modesto de la producción) y un humor mezclado con desesperanza (ya no tan) juvenil. Una pequeña maravilla escondida en el vasto catálogo de Netflix.

Arcane: League of Legends

Ha sido uno de los grandes fenómenos del año. Este spin-off de 'League of legends' para el que no hace falta haber jugado un solo minuto estuvo en boca de todo el mundo a finales de año. Sus 9 episodios han sido laureados por crítica y público, y no es para menos: la animación 2D y 3D se mezcla de manera muy precisa y orgánica para acompañar a una historia inesperadamente interesante, con personajes irresistibles y un estilo artístico difícil de creer. Una de las grandes joyas de este 2021 que tanto Riot como Netflix se dieron prisa en renovar para una segunda temporada. Hay ‘Arcane’ para rato.

Josee, el tigre y los peces

Vivimos en una época en la que la palabra "representación" causa reacciones muy airadas en redes sociales. 'Josee, el tigre y los peces' es una historia emocionante, tierna y, a ratos, frustrante, sobre la relación entre una chica discapacitada y un chico que no lo es. Representación pura y dura.

El estudio Bones (‘Wolf’s Rain’, ‘Full metal alchemist’, ‘My hero academia’) lo da todo para hacer que lo que podría ser simple pornografía sentimental acabe siendo un trabajo de orfebrería en el que los traumas y los matices de la personalidad de sus dos personajes principales, repletos de inseguridades y complejos, levanten por sí solos el interés de la película. Es cierto que el tercer acto nubla un poco la película yéndose a un tono más impostado, pero no emborrona la maravilla dirigida por Kotaro Tamura.

Ultrasecretos (Inside job)

Calificado por algunos como el 'Rick y Morty' de Hacendado, 'Ultrasecretos' tiene bastante más que ofrecer de lo que parece en sus primeros episodios. No en vano a bordo están Shion Takeuchi y Alex Hirsch, las dos mentes maestras tras 'Gravity Falls'.

En este caso, aunque pinchan cuando intentan hacer humor adulto gamberro (casi cualquier escena que tenga que ver con sexo o drogas da más vergüenza que risa), aciertan en el retrato de Reagan, los giros y los secretos a largo plazo. Es una pena que la mayoría de secundarios no estén a la altura, siendo personajes de un solo chiste que no terminan de enamorar. Habrá que ver cómo evoluciona, pero teniendo este equipo tras las cámaras, es como para fiarse.

Centauria

Cuando se estrenó ‘Hora de aventuras’, no fueron pocos los que comentaron que el humor absurdo no era apto para niños, que las tramas no tenían sentido y que Finn y Jake eran histriónicos. Estas personas no podrán aguantar ‘Centauria’, que empieza como un musical adorable sobre centauros en un mundo mágico pero pronto desvela una historia de trauma de fondo y evoluciona a mediados de la primera temporada a una trama compleja con variaciones de estilo animado que no tiene derecho a ser tan buena como es.

Hay dos temporadas de momento, con un episodio final de duración extra-extra larga que no va a dejar a nadie indiferente. Y además, chistes de pedos.

Nona

En un año en el que el Pixar televisivo ha estado centrado en pequeñas historias sobre Dug (el perro de ‘Up’) o en la mediocre ‘Monsters at work’, es de agradecer que los Pixar Sparkshorts hayan seguido su camino inmutables. En este 2021 hemos tenido dos: ‘Veintitantos’ y ‘Nona’.

Y aunque el primero es adorable, la verdadera magia del estudio se da en este pequeño corto sobre una abuela que quiere rendir tributo a su difunto marido viendo la lucha libre... si es que su nieta la deja. Aviso: vais a echar la lagrimita al más puro estilo Pixar.

Hilda y el rey de la montaña

Sobre la campana, Netflix tenía un último regalo: la película de 'Hilda', la maravillosa serie que también este año lanzó su segunda tanda de episodios. Además de ser tan épicamente cuqui como la serie, ‘Hilda y el rey de la montaña’ da solución a muchos de los enigmas planteados a lo largo de los capítulos contando, por el camino, una historia de amor sanador que te va a calentar el corazoncito.

Y en 2022, viene una nueva avalancha comandada por la segunda parte de 'Spiderman: Un nuevo universo', pero también con lo nuevo de Mamoru Hosoda, 'Belle', la última temporada de ‘Hilda’, ‘Red’, ‘Strange world’, 'La liga de las supermascotas', la nueva adaptación de ‘Chip y Chop’, la continuación de ‘La casa búho’, una nueva película de ‘Dragon Ball Super’, el falso spin-off 'Lightyear', la nueva película de los Minion, un ‘Pinocho’ codirigido por Guillermo del Toro y hasta la tercera entrega de ‘Tadeo Jones’ o la adaptación de Super Mario y ‘Bob’s Burgers’. Nos espera un año de animación apasionante. Nos vemos allí.