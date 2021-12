Alucinante tráiler de 'Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte 1)': la secuela de la mejor película del superhéroe de Marvel luce de maravilla

Se han hecho ya muchas películas de Spider-Man y más que llegarán en el futuro, pero me atrevería a decir que 'Spider-Man: Un nuevo universo' es la mejor que hayamos visto hasta ahora. Sony no tardó demasiado en dar luz verde a la secuela y aquí os traemos el alucinante tráiler de 'Spider-Man: Across the Universe (Parte 1)'.

Lo que todavía no tenemos es un argumento oficial para una película que promete ser la primera pieza de una obra de lo más ambiciosa. Sí sabemos que Miles Morales se reencontrará con Gwen Stacy y que Spider-Man 2099, también conocido por el nombre de Miguel O'Hara, tendrá bastante peso en la película. Más allá de eso, todo incógnitas.

Los implicados

El dúo formado por Phil Lord y Christopher Miller se ha ocupado de escribir el guion de la película junto a David Callaham, uno de los creadores de la saga 'Los Mercenarios'. Una curiosa elección, sin duda. Por su parte, la dirección corre en esta ocasión a cargo de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers ('Soul') y Justin K. Thompson.

Shameik Moore, Jake Johnson y Hailee Steinfeld volverán a prestar sus voces a Miles Morales, Peter Parker y Gwen Stacy en la versión original de la película, mientras que Oscar Isaac será Miguel O'Hara e Issa Rae Spider-Woman.

Ahora habrá que esperar a que sigan llevando novedades, pero lo mejor de todo es que ya no queda tanto para poder verla, pues su estreno está previsto para el 7 de octubre de 2022.