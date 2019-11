Ya es oficial: ‘Spider-Man: Un nuevo universo’ tendrá secuela en 2022

Ha costado prácticamente un año volver a colocarnos las mandíbulas en su sitio y rebajar nuestras expectativas respecto a lo que el cine de animación y el de superhéroes pueden ofrecernos. Pero cuando ya casi habíamos logrado recuperarnos de la deliciosa resaca que nos dejó esa joya titulada 'Spider-Man: Un nuevo universo', la confirmación de que su secuela ya está en camino ha vuelto a revolucionar nuestro sentido arácnido.

Era un secreto a voces pero, a principios de semana, la cuenta oficial de Twitter de la película compartió el siguiente mensaje, que anticipaba noticias inminentes.

El jueves continuaron tirando del hilo con un nuevo tuit en el que afirmaban que se estaba cociendo algo.

Something's up. Our Spidey sense is tingling. RT if yours is, too. 🕷 pic.twitter.com/NCim6Q9YV8