Maldita pandemia: 'Nomadland', 'The Empty Man' y otras 11 películas del último año que merecían verse en salas de cine

Algunas están todavía calentitas de la noche de los Óscar y otras aún no han llegado a nuestras manos, pero de lo que no cabe duda es de la mala pata que todas han tenido a la hora de estrenarse en plena pandemia. La cosecha de películas de la temporada ofrece títulos para todos los gustos con una cosa en común: deberían estar en una sala de cine.

El cine en casa

Con tres premios gordos, incluidos el de mejor película, actriz y directora, la película de Chloé Zhao, 'Nomadland', se ha convertido en la cita indispensable del año (con permiso de 'Otra ronda') y los laureles adornarán la llegada del próximo gran título de Marvel, 'Los eternos'. La historia de esta nómada moderna ha pasado por nuestras salas con las limitaciones que la pandemia ha provocado, pero es que apenas cinco días después de los premios de la Academia estará disponible en el servicio de Disney+, Star, sin coste adicional.

Sí, es cierto que cada vez es más común encontrar hogares con un proyector y un sistema de sonido de primera, pero mucho me temo que la calidad de la reproducción en streaming está a años luz de la proyección de una sala y bastante lejos de un disco en alta definición. Además, el ritual de la sala está en auténtico peligro con los cierres de salas por todo el mundo y, sobre todo este año, con la decisión por parte de grandes estudios como Warner, que han decidido estrenar de manera simultánea en cines y HBO Max los estrenos de 2021. Eso significa que muchos espectadores han visto películas como 'Wonder Woman 1984' o 'Godzilla Vs. Kong' en una pantalla doméstica.

Netflix es una de esas grandes expertas en el tema. 'Roma', la película de Alfonso Cuarón, estuvo de moda hace un par de temporadas y se fue a casa con tres premios Óscar. La película estuvo en salas selectas durante tiempo limitado, pero era una película de la plataforma para la plataforma. La gran ene repitió la jugada con 'El irlandés', la ambiciosa epopeya de Martin Scorsese, y ahora ha vuelto a hacerlo con 'Mank' y en menor medida con 'El juicio de los 7 de Chicago', que adquirió de Paramount sin pensarlo dos veces. Fincher, Sorkin... Disney. 'Soul', que también terminó con dos Óscar, también ha terminado "en la tele". Si me apuras, también creo que 'De amor y monstruos' se parece mucho a aquellas viejas fantasías que nos encontrábamos en las salas.

De todos modos, viendo esa estrategia de Netflix con sus películas "de prestigio", tal vez la pandemia solo haya sido el último clavo de un ataúd que se estaba diseñando a medida y en la que los estudios quieren su parte del pastel lo más limpio posible. Paramount+ será la próxima en alistarse a una guerra que no parece tener fin a corto plazo. Y si antes hablaba de Disney, qué decir de su 'The Empty Man'. Proyecto nada amigo de la compañía, thriller de horror adulto residual de Fox, la película de David Prior basada en la novela gráfica de Cullen Bunn ha generado el culto necesario para que la plataforma que debería haberla acogido originalmente la reciba con los brazos abiertos. El problema es que esta película, como la de Fincher o la de Sorkin, o la de Disney, pedía a gritos una pantalla de cine tan demencial como su propuesta.

Apenas llevamos un tercio de año y DC también ha estrenado DOS montajes distintos de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder', uno en color (o algo así) y otro en impecable "gris". Gustará más o menos, pero la visión de Snyder siempre merece la pantalla más grande posible. Ese detalle lo volveremos a comprobar muy pronto, porque su 'Ejército de los muertos' está a la vuelta de la esquina.

La última, de momento, será 'Los Mitchell contra las máquinas', título castellano para la esperada 'Connected', lo nuevo en animación de los responsables de las majestuosas 'La LEGO película' y 'Spider-Man: Un nuevo universo', dos auténticas experiencias cinematográficas de primer nivel. A ciegas podría asegurarte que con el sello en la producción de los Lord Miller estaremos ante una de las grandes aventuras animadas de una temporada que necesita mucha animación. Lo mismo podríamos decir de títulos como 'Un mal viaje' o la secuela de 'Borat', películas que pueden no tener la fotografía más nítida del año pero que provocarían unas risas contagiosas infinitas en una sala llena.

¿Podría ser peor? Por supuesto. Podríamos haber asistido perplejos a la subasta por los derechos de James Bond, algo que tal vez sigue ahí en la sombra y donde Apple parece estar mejor situada que nadie. También podríamos haber esperado algún Tom Cruise para ver en el tren. ¿De verdad vamos a devaluar tan repentinamente proyectos que iluminaban nuestros corazones hasta hace cuatro días? Por supuesto, necesitamos estabilizar al máximo la situación sanitaria, vacunar y buscar la inmunidad, pero después de eso, antes de los brindis, debemos volver a las salas de cine.