Óscar 2021: 'Otra ronda' es la mejor película internacional del año

'Otra ronda' de Thomas Vinterberg ha sido premiada a la mejor película internacional del año en los Óscar 2021. Su peculiar punto de partida muy peculiar y una de las escenas más icónicas de los últimos años por Mads Mikkelsen la convertían en la favorita. El director ha agradecido a su esposa, y se ha emocionado recordando a su hija fallecida Ida, a quien va dedicada la película. Precioso, pero muy duro.

Vinterberg se ha impuesto a la única que sonaba como su competidora, 'Collective', de Alexander Nanau (Rumanía) y 'Better Days' (Shaonian de ni), de Derek Tsang (Hong Kong), 'The Man Who Sold His Skin', de Kaouther Ben Hania (Túnez), 'Quo Vadis, Aida?', de Jasmila Zbanic (Bosnia Herzegovina).

'Otra ronda' narra la historia de cuatro profesores de instituto que se adentran en un experimento sociológico en el que todos y cada uno de ellos deberán mantener la tasa de alcoholismo en su cuerpo en un mismo nivel para así poder demostrar que pueden ser mejores en todos y cada uno de los aspectos de su vida cotidiana.