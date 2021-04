Óscar 2021: los siete momentos por los que recordaremos la histórica gala de la pandemia

Pese a que la gala de los Oscar este año ha sido tachada de fría, aburrida, sosa y, sobre todo, atípica, hemos visto ciertos detalles que nos han recordado ligeramente cómo es la mayor ceremonia mundial de celebración del cine (o, al menos, cómo de "normal" ha sido otros años en comparación con este).

En esta 93ª edición no ha habido lugar para grandes celebraciones pero hemos rescatado algunos momentos memorables que arrancaron, al menos, una sonrisa entre el público.

El discurso de Youn Yuh-Jung

La actriz de 'Minari', de 73 años, ha sido sin duda la encargada de poner con su discurso el toque de humor de la noche. En la gala mas aséptica que se recuerda, esta veterana coreana ha hecho gala del humor más tierno, levantando los aplausos entre el (escaso) público y llenando las redes de ovaciones.

Queda para el recuerdo un discurso en el que Yuh-Jung le dice a Brad Pitt (productor de 'Minari') que está "encantada de conocerle", y que "¿dónde estaba cuando estaban rodando?". Además, se jacta de que en Europa casi nadie pronuncia bien su nombre "aunque hoy están todos perdonados".

Best Supporting Actress Winner Yuh-Jung Youn's acceptance speech was hysterical. Watch the full thing: https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/AOaRzPqT1k — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Frances McDormand acepta su Oscar ¡aullando!

La protagonista de 'Nomadland' vivió, pese a todo, una de las grandes noches de su vida, ya que consiguió su tercer y cuarto Óscar en una sola gala (igualando en premios de interpretación a Meryl Streep y Jack Nicholson). McDormand se llevó el galardón a la mejor actriz protagonista y a la mejor película, ya que también es la productora de 'Nomadland', y lo celebró ¡aullando como una loba encima del escenario!

Frances McDormand aullando como un lobo. You are welcome!

#Oscars pic.twitter.com/y7nHmO3zkb — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) April 26, 2021

Harrison Ford leyendo críticas a 'Blade Runner'

Ford era el encargado de entregar el premio al mejor montaje y, para demostrar la importancia de esa categoría, leyó numerosas críticas a lo que él llamó "una película en la que he participado". Los comentarios eran todos negativos: "con cada visionado, la película empeora", "la secuencia incial es demasiado farragosa", "la voz en off parece que está drogada", "el diálogo en flashback es muy confuso"... se trataba de 'Blade Runner'. El público estalló en carcajadas y aplausos.

"Es muy confuso. ¿Por qué tenemos que ver la imagen de los huevos? Esta música de sinagoga es horrible. Tenemos que utilizar a Vangelis (...). Con cada visionado empeora la peli". 'El título era 'Blade Runner'". 😅 Harrison Ford. #Oscars #Oscars2021 pic.twitter.com/SESherNV3S — Cine en Movistar+ (@MovistarCine) April 26, 2021

Glenn Close haciendo twerking

Desde ya, debería inventarse el premio Oscar al mejor perdedor de la noche... y entregarle ese primer galardón a Glenn Close. La actriz de 'Hillbilly, una elegía rural', está más que acostumbrada a que la nominen e irse de vacío: con la de ayer ya han sido ocho ocasiones.

Pero pese a que en las estanterías de Close no figura esta estatuílla dorada, ella se toma con humor su derrota. Su reacción tras saber anoche que no ganaba la convirtió en trending-topic al instante: Close celebró su derrota ¡perreando!

Glenn Close, everyone! #Oscars pic.twitter.com/akwOxvRS6s — The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021

El baile de Alan S. Kim en la alfombra roja

El pequeño actor de 'Minari' protagonizó su momentazo antes de que empezase la gala: llegó a la alfombra roja y se puso a mover el esqueleto. Ataviado con mascarilla y calcetines diferentes, el actor no pudo contener su emoción y su carismático bailecito ya ha quedado para la posteridad.

We're just here to bless your feeds with a video of #Minari star Alan S. Kim dancing on the #Oscars red carpet https://t.co/OUrccgI8n4 pic.twitter.com/T9kKObxqi1 — Variety (@Variety) April 25, 2021

El emotivo discurso de Thomas Vinterberg

El director de 'Otra ronda' consiguió encogernos el corazón con su discurso de agradecimiento tras ganar el Óscar a la mejor película internacional.

El danés reveló un dato sobrecogedor: cuando la película llevaba apenas 4 días de rodaje, su hija de 19 años fallecía en un accidente de tráfico. Desde entonces, su intención fue rodar una película que "celebrase la vida". Cómo no, le dedicó el premio a su hija: "Esto es un milagro y tú formas parte de él", dijo.

El agradecimiento de Anthony Hopkins... horas después

El último de los mejores momentos de los Óscar no se ha producido durante la gala: ha tenido lugar horas después. El premio al mejor actor se dio al final. Presumiblemente, iba a ser para Chadwick Boseman y se iba a convertir en uno de los momentos más lacrimógenos de la gala... pero, contra todo pronóstico, finalmente fue a parar a Hopkins por 'El Padre'.

El actor no había acudido a la ceremonia ¡y ni siquiera tenía permitido entrar en directo! Además, por el cambio horario, en Gales (donde vive Hopkins) era de madrugada cuando se anunció su nombre como ganador.

Pese lo frío de despedir la gala sin ganador, el actor ha querido mandar un vídeo para dar las gracias, orgulloso de ser el intérprete más veterano en ganarlo (tiene 83 años) ¡y el primero en hacerlo mientras duerme! Cómo no, el galés se lo ha dedicado a Boseman.