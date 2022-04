'Wind River': los sórdidos crímenes reales que inspiraron el duro thriller bajo cero de Taylor Sheridan con Elizabeth Olsen

El escritor de 'Sicario' y 'Comanchería' (Hell or High Water, 2017), Taylor Sheridan, se convirtió en director por primera vez con 'Wind River', un aclamado thriller criminal ambientado en una reserva de nativos americanos que, antes de su 'Yellostone' formaría la tercera entrega de su trilogía espiritual de westerns modernos, esta tercera recordando a obras de Corbucci y otras variaciones nevadas del género.

La película trata de un grupo de personas tratando de mantener el estado de derecho en circunstancias imposibles, mezclando su tradicional tono elegíaco marcado con estallidos de alta tensión y violencia repentina e impactante culminando en un tiroteo memorable. Ambientada en el helado Wyoming, su localización es una reserva india en la vida real, donde las duras condiciones son a menudo el menor de los problemas. Cuando una mujer es encontrada muerta congelada, un rastreador profesional con una venganza personal y una agente del FBI de otro estado se unen para tratar de resolver el caso.

Jeremy Renner interpreta a Cory Lambert, un agente del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. encargado de patrullar los desiertos nevados de Wyoming en invierno. Mientras busca a un león de montaña depredador, se encuentra con el cuerpo de una joven (Kelsey Asbille) congelada en la nieve. Había sido agredida sexualmente antes de huir descalza hacia la noche, hasta que sus pulmones estallaron literalmente al respirar el aire bajo cero. Su nombre es Natalie y era hija de Martin (Gil Birmingham), un amigo cercano de Cory.

Cory también perdió a su hija cuando, tras una fiesta improvisada se salió de control la chica también murió sola en la nieve en circunstancias sin resolver. Su interés ahora en descubrir lo que le sucedió a Natalie es personal. Debido a que el nuevo asesinato tuvo lugar en la reserva, las cuestiones jurisdiccionales hacen que la investigación recaiga en un policía tribal llamado Ben (Graham Greene); mientras una agente del FBI llamada Jane Banner, interpretada por Elizabeth Olsen se aliará con Cory para resolver el caso.

Sheridan entró en contacto con el mundo nativoamericano cuando dejó el rancho tejano en el que creció para dedicarse a la actuación en Los Ángeles, y buscando qué hacer con su vida visitó una cabaña con un amigo nativo americano, y se enamoró de la creencia lakota en el Gran Espíritu, un poder superior abstracto que se cierne sobre todo, pero le preocupaba que lo que había experimentado fuera un preparado cultural nativoamericano diseñado para atraer a los californianos crédulos. Sin trabajo y viviendo en un Jeep de segunda mano, decidió que tenía que averiguar más.

Viajó a la reserva de Pine Ridge en Dakota del Sur. Allí se hizo amigo de parte de la población Arapaho del Norte y Shoshone del Este de la reserva y fue testigo de primera mano de los desafíos que enfrenta una comunidad relegada a un pequeño trozo de tierra. En palabras del propio director a The Guardian:

"Mucha gente viene a los nativos americanos queriendo algo de su mundo. La gran broma sobre las reservas es que el tipo blanco aparece y dice: ‘Soy nativo americano, mi abuela es cherokee’. Entonces, si apareces en la reserva, te preguntarán: '¿Tu abuela es Cherokee?'. Te tomarán el pelo. Porque eso es lo que dice todo el mundo y no hay nada que lo desmienta. Es una de las peores cosas que puedes hacer. Sentarme allí y decir, ‘Oh, así que me he convertido en un diletante en tu mundo y ahora voy a coger tu cultura’”