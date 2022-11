"La temporada 2 de Andor termina cuando empieza Rogue One: Una historia de Star Wars". Diego Luna

Este miércoles 23 de noviembre se estrena el último episodio de la primera temporada de 'Andor' en Disney+. Por suerte, ya se sabía que la serie iba a tener dos temporadas y el rodaje de los nuevos episodios arrancará en breve. Todavía tendremos que esperar para verlos, pero en Espinof hemos podido charlar en exclusiva con Diego Luna tanto sobre el futuro de 'Andor' como de otros aspectos de esta aventura dentro de universo de 'Star Wars'.

Nuestra conversación comenzó repasando algunos de los referentes a la hora de construir al personaje de Cassian Andor, con Luna reconociendo que el inolvidable Han Solo siempre estuvo ahí, pero también de lo mucho que ha ido evolucionando a lo largo de la primera temporada de la serie de Disney+.

Además, también quise saber cómo fue el reencuentro con Tony Gilroy después de 'Rogue One: Una historia de Star Wars', una película marcada por ciertos problemas tras las cámaras. En esta ocasión, 'Andor' es una serie de Gilroy y, obviamente, eso se ha dejado notar a la hora de construir una propuesta bastante diferente a lo habitual dentro esta galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas.

Por último, no me pude resistir a pedirle que nos avanzara algo de lo que está por venir en la segunda temporada de la serie. Luna no dudó en dejar claro que será el final del camino, ya que "la temporada 2 de Andor termina cuando empieza 'Rogue One: Una historia de Star Wars', no hay mucho más que contar", pero también aclara cómo será la estructura, tanto narrativa como temporal, de los próximos 12 episodios de la serie y cómo se diferenciará de la primera temporada.

