Demi Moore cree que Tom Cruise se sintió incomodado por su embarazo mientras trabajaban en 'Algunos hombres buenos'. "Estaba bastante avergonzado"

Hoy traigo otro de esos casos que podríamos reunir en una sección titulada "cómo hemos cambiado" y que, para sorpresa de nadie, vuelve a girar en torno a la evolución de la figura de la mujer en Hollywood en general y sobre la maternidad dentro de la industria cinematográfica en particular. Y ojo, porque la historia tiene como protagonistas nada menos que a Tom Cruise y a una Demi Moore.

Un poco incómodo

Ha sido la actriz quien, durante una entrevista en el The New Yorker Festival —via People— ha confesado que sintió que Tom Cruise estaba "bastante avergonzado" por el hecho de que estuviese embarazada mientras ensayaban juntos sus escenas de 'Algunos hombres buenos', que se estrenó en un ya lejano 1992 bajo la dirección de Rob Reiner.

“Creo que Tom estaba bastante avergonzado. Yo, en realidad, me sentía bien con ello. Me movía bastante, claro. Pero se notaba que a él le resultaba un poco incómodo”.

Según explicó Moore, su explicación a la incomodidad de Cruise es que no estaba habituado, al igual que muchos otros en la Meca del cine, a que sus compañeras tuviesen hijos debido, tal y como argumenta, a la presión de tener que elegir entre una carrera profesional o la maternidad. Por suerte, la actriz sabe que las cosas han mejorado, al menos, mínimamente.

“Es una de esas muchas cosas que para mí simplemente no tenían sentido. Así que lo desafié diciendo: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no se pueden tener ambas cosas?’ Pero con eso también vino mucha presión que yo misma me puse para demostrar que era posible. Miro atrás y pienso: ‘¿Qué demonios estaba pensando?’ ¿Qué intentaba demostrar siquiera? Pero en aquella época no era algo tan aceptado como hoy. Imagínate: estar dando el pecho y luego ensayando una escena".

Afortunadamente, Demi Moore ve con optimismo el presente al percibir que las madres jóvenes en la industria reciben "más apoyo". Si en más de tres décadas no se intuyen mejoras, por mínimas que sean, apaga y vámonos.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025



