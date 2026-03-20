'Los hermanos demolición' es un espectáculo musculoso que se sostiene por la química entre sus protagonistas. Un placer culpable con mucho humor y explosiones

En un panorama dominado por superproducciones cada vez más autoconscientes, 'Los hermanos demolición' apuesta por algo mucho más sencillo y directo: recuperar el espíritu del cine de acción noventero en una película protagonizada por Dave Bautista y Jason Momoa que funciona como un regreso a ese entretenimiento pulp donde la violencia exagerada, las explosiones y los chistes entre tipos duros arrasan con todo.

Aquí hay persecuciones imposibles, villanos caricaturescos y una historia de hermanos enfrentados que deben resolver la muerte de su padre, todo envuelto en un tono que mezcla adrenalina con la autoparodia.

Acción, humor y músculo

La película gira en torno a James y Jonny, dos hermanastros que no se hablan desde hace años y que se reencuentran tras la muerte de su padre en circunstancias sospechosas. Este punto de partida sirve como excusa para desplegar una trama de venganza que mezcla mafias, corrupción y todo tipo de secretos.

Aquí, el contraste entre los protagonistas es clave, porque mientras James es disciplinado, metódico y emocionalmente contenido, Jonny es impulsivo, caótico y más cercano al arquetipo de hombre descontrolado. Y esta dinámica alimenta gran parte del humor y es lo que le da ritmo a la película.

Además, la historia introduce también una capa de conflicto vinculada a la explotación del territorio de Hawái y la corrupción local, aunque sin perder nunca el foco en el espectáculo.

Espectáculo y placer culpable

Uno de los grandes aciertos que tiene el filme es la química entre Bautista y Momoa, que sostienen la película incluso cuando el guion se vuelve previsible. Sus intercambios, entre la bronca constante y la camaradería, son el verdadero motor que nos convence de seguir dentro.

Y las escenas de acción cumplen con creces, con persecuciones, peleas coreografiadas y grandes set pieces que apuestan por el exceso y la fisicidad. Es cine pensado para disfrutarlo sin pensar en mucho más, un tipo de película que prioriza la adrenalina por encima de todo lo demás.

Al final, 'Los hermanos demolición' es un placer culpable consciente de lo que es: una comedia de acción con músculos, algo torpe en lo dramático, pero lo suficientemente entretenida como para engancharnos desde el primer minuto. La tenéis en Prime Video.

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