Si 'Naruto' existe es gracias a 'Akira': así decidió Masashi Kishimoto cambiar el bate de baseball por el lápiz

Si no has oído hablar de Naruto Uzumaki alguna vez en la vida, es que seguramente has vivido debajo de una roca muy grande. 'Naruto' es una de las obras de manga y anime más icónicas de la historia que ha convertido a su creador en una leyenda.

Pero si nos ponemos a mirar hacia atrás, realmente hubo una época en la que 'Naruto' directamente podría haber existido porque Masashi Kishimoto no estaba demasiado interesado en el manga.

Pero entonces llegó 'Akira'

Cuando era adolescente, a Kishimoto lo que le gustaba era jugar al baseball y ni se planteaba eso de hacer manga profesionalmente. Aunque siempre le había gustado dibujar, pensaba que ya se le habían pasado las ganas, pero todo cambió cuando vio un poster de 'Akira'.

"Estaba de camino a casa cuando vi de refilón un poster para 'Akira', de Katsuhiro Otomo. En ese instante, esa visión tuvo un impacto tan grand en mi que incluso es difícil describirlo", recuerda Kishimoto. "Me quedé ahí de pie mirándolo durante una hora. El poster era un plano visto desde arriba del personaje principal, Kaneda, caminando hacia la motocicleta".

"La moto tenía un diseño impresionante y había grietas en el suelo y guijarros por todas partes, un poco aleatoriamente. Ese poster me pareció la cosa más guay y más original que había visto en la vida y volvió a avivar la llama de mi pasión por el arte. Desde aquel día, sigo dibujando con la esperanza de poder acercarme al estándar que marcó esa imagen", dijo el mangaka.

'Akira' sin duda marcó un antes y un después para el mundo del anime y el manga, sobre todo para llevar la animación japonesa fuera del país en su día. Ha sido el punto de entrada de muchísimos fans al medio, y seguramente la escena de Kaneda deslizándose con su moto es una de las más icónicas (y homenajeables) de la historia del cine.

Sin el impacto de 'Akira' y Otomo, es muy posible que no tuviéramos muchas obras que vinieron después gracias a todo lo que inspiró... pero seguro que lo que no tendríamos es 'Naruto'.

