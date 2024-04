El genial guiño de 'La niebla' que conecta a la vez el universo de Stephen King con el rey de la cartelería cinematográfica y con una obra maestra del cine de terror

Cuando nos metimos en una sala de cine en un ya lejano 2007 sin tener ni idea de la que se nos venía encima, fuimos muchos los que salieron devastados de ver 'La niebla' por un final que recordarían de por vida y que ocuparía buena parte —por no decir la totalidad— de la conversación sobre la película de Frank Darabont. No obstante, los espectadores más observadores se quedaron prendados de un detalle muy alejado del cierre de la película, ubicado en su primer acto.

Guiño a tres bandas

En la escena de presentación de David Drayton, el protagonista de la historia interpretado por Thomas Jane, este aparece en su estudio pintando un cuadro —y rodeado de otras obras— que sirve de easter egg doble al unir el largometraje con la obra de Stephen King —autor de la novela que adapta la producción— y, al mismo tiempo, homenajear a uno de los grandes artistas relacionados con la cartelería cinematográfica de todos los tiempos.

En la pintura en cuestión puede verse nada menos que Roland Deschain, más conocido como el Pistolero; personaje principal de la saga de novelas de King 'La Torre Oscura' que conecta la bibliografía del maestro del terror en una suerte de universo literario compartido. Pero esto no es todo, porque el autor real de la obra no es otro que Drew Struzan, un artista británico cuyo nombre puede que no te suene, pero al que, seguramente, conozcas de sobra.

Struzan, natural de Oregón, además de por cultivar los campos de la pintura, la ilustración y el diseño gráfico, pasará a la historia por haber firmado algunos de los carteles más memorables del cine de los 70, 80 y 90, incluyendo joyas como las de las sagas 'Regreso al futuro', e 'Indiana Jones' y los de películas como 'Acorralado', el Episodio IV de 'Star Wars' —y la trilogía de precuelas—, 'Hook' o 'Los Goonies'. Casi nada.

Además, para terminar de ejecutar un triple tirabuzón y aterrizarlo de pie, la escena de introducción de 'La niebla' hace referencia al trabajo real de Struzan mostrando en el estudio de David un lienzo con el cartel de 'La cosa' de John Carpenter; obra quintaesencial del cine de terror moderno con la que la cinta que nos ocupa guarda no pocas similitudes. Así se moldea un guiño como Dios manda.

