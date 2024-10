'Carrie' se convertirá en serie de Amazon Prime Video de la mano de Mike Flanagan, el cineasta que mejor ha entendido a Stephen King

Antes de 1974, nadie había oído hablar de Stephen King. Sin embargo, a sus 27 años, el que después sería considerado "mago del terror" estaba a punto de dejar de publicar relatos cortos en revistas y empezar a vender millones de novelas de 'Carrie', su primer gran éxito, que él jamás pensó que pudiera llegar siquiera a salir a la venta. De hecho, cuenta que mientras la escribía estaba apático e incómodo. Acabó superando los cuatro millones de ejemplares vendidos, especialmente después de la película de Brian De Palma... E incluso ahora, 50 años después, el público parece no cansarse de la historia.

Mi Carrie me la robaron

Después de tres películas, una secuela (la infame 'Carrie 2: La ira'), un musical y un episodio de 'Riverdale' en su honor, 'Carrie' se enfrenta ahora a su reto más difícil, según informa Variety: su conversión en serie de televisión dirigida -por supuesto- por Mike Flanagan. Esta será su cuarta adaptación del genio de Maine tras 'El juego de Gerald', 'Doctor Sueño' y la aún inédita 'The life of Chuck', y la primera vez que lo hará en formato serie, en concreto para Amazon Prime Video, como parte de su acuerdo tras dejar Netflix.

La serie, aunque ya podemos imaginarlo, se describe como "una reimaginación atrevida y oportuna de la historia de la estudiante marginada Carrie White, que ha pasado su vida recluida con su madre dominante. Tras la muerte repentina e inoportuna de su padre, Carrie se encuentra batallando con el mundo extraño del instituto público, un escándalo de bullying que destroza su comunidad, y el surgimiento de misteriosos poderes telequinéticos".

Flanagan, una de las voces más importantes del terror actual, guionizará, dirigirá y producirá la serie. No es la primera vez que se habla de ella en estos términos. De hecho, en 2002 ya se dijo que 'Carrie' se convertiría en una serie, aunque en este caso era una secuela que continuaría la adaptación televisiva de Bryan Fuller. Aquella no fue un éxito y acabó archivándose, pero nadie puede -ni debe- decirle que no a Mike Flanagan. Espero que vayan comprando litros de sangre falsa, porque la van a necesitar.

