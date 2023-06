Los personajes más misteriosos de 'One Piece' son los miembros del Gorosei, pero todo ha cambiado con el capítulo 1086 del manga

Para seguir a todos los personajes que hemos conocido en 'One Piece' a estas alturas igual nos hace falta ir con el album de cromos en la mano si no queremos olvidarnos de nadie. Pero de los que es imposible olvidarse es de los Cinco Ancianos que lideran el Gobierno Mundial, porque aunque hayan aparecido en un puñado de ocasiones cada vez que aparecen en la serie sube el pan.

Durante casi 25 años de manga casi no se ha revelado nada sobre ellos, pero Eiichiro Oda ha cogido carrerilla estos últimos meses con la Saga Final del manga y si no suelta una bomba en cada capítulo no se queda a gusto.

¡A partir de aquí hablamos solo del manga de 'One Piece' y en concreto del capítulo 1086! ¡Cuidado, que van spoilers!

Una teoría más confirmada

En los capítulos más recientes del manga hemos vuelto un poco al pasado explorando los eventos del Reverie y el asesinato del Rey Nefertari Cobra de Arabasta. Recientemente hemos visto una reunión entre los cinco miembros del Gorosei y Cobra, en la que le revelaban que en realidad Imu es el verdadero líder del gobierno.

Todavía hay mucho que no sabemos sobre estos cinco personajes, pero ya se ha revelado uno de los mayores misterios: sus nombres. En el capítulo 1073 del manga se reveló por fin el nombre de uno de los cinco, San Jaygarcía Saturn, pero todavía quedaban por desvelarse el resto. Hemos tardado unas semanas más pero ya tenemos el grupo al completo y sus cargos dentro del gobierno.

Así nos juntamos con San Sheperd Ju Peter, San Ethambaron V. Nusjuru, San Topman Warcury, San Marcus Mars, y San Jaygarcía Saturn (los nombres que han recibido en la traducción oficial española que se puede leer en Manga Plus). Cada uno de ellos además tiene un cargo dentro del gobierno, similares a los de un ministerio, y se encargarían de la agricultura, las financia, las leyes, el medioambiente, y la ciencia defensiva.

Con los nombres del Gorosei también se cumple una teoría que lleva un tiempo rulando por internet, y es que todos estarían relacionados con un planeta o un dios de la mitología clásica: Júpiter, Venus, Mercurio, Marte y Saturno. Además, teniendo en cuenta que "Gorosei" en japonés vendría a significar algo así como "Los cinco planetas ancianos", estos nombres tienen todo el sentido del mundo.

Aún queda por ver cuál es la relación, pero los nombres de Poseidón, Urano y Plutón llevan sonando mucho tiempo y quizás estén todos conectados con el Siglo Vacío y estas tres grandes armas legendarias.

Que no te engañen

Por otro lado, aunque se los conozca como los "Cinco Ancianos", este grupo ha demostrado que son unos personajes a tener en cuenta, y a quienes tener mucho respeto. No solo manejan los hilos del Gobierno Mundial y la Marina, si no que también son usuarios de Frutas del Diablo. Oda todavía no ha revelado sus formas y por ahora los ha dejado en siluetas, pero parece que los cinco poseen frutas Zoan de tipo mitológico.

Durante la audiencia con el Rey Cobra, Oda dejó caer varias bombas sobre el reino de Arabasta. La primera es la existencia de la reina Nefertari Lily hace 800 años, y que la familia Nefertari de Arabasta también pertenece al Clan de la D al igual que Monkey D. Luffy o Gol D. Roger. Cuando era obvio que el Rey Cobra sabía demasiado y que el Gorosei quería quitárselo de en medio, Sabo salió de las sombras para rescatarle.

Sin embargo, en este momento los Cinco Ancianos e Imu se transformaron con sus Frutas del Diablo y parecen poseer unos poderes descomunales. No se puede saber mucho de ellos, aunque al menos se puede diferenciar una figura con cuernos como un minotauro o un demonio, mientras que otro se asemeja a un pájaro.

Otra de las figuras todavía retiene una apariencia humana, aunque sí que tiene esta nube de vapor similar a la de Luffy, Kaido, Lucci y quienes han despertado sus frutas. Por desgracia, el resto de figuras son bastante difíciles de entender y vamos a tener que seguir mordiéndonos las uñas un tiempo más, aunque ya que Jaygarcía Saturn está de camino a Egghead es posible que pronto se revele su forma si termina enfrentándose a los Sombrero de Paja.

Ahora bien, vamos a tener que ser pacientes porque el manga de 'One Piece' se va a hiato durante un mes mientras Oda se recupera de su operación. Pero después de tantos años esperando para saber más sobre los ancianos del Gorosei, estos últimos capítulos están siendo un torbellino de lore y revelar misterios que llevaban décadas formándose.

