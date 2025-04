'First Dates', una soltera de Cádiz casi se duerme mientras su cita le intenta convencer para hablar de sexo. "Mi crush es Paul Mescal"

El mejor método para matar el interés de alguien en 'First Dates', más incluso que una mala primera impresión, es empezar a dar la turra. Maxi creía que podía convencer a Marta para que hablara de sexo, pero solo consiguió provocarle somnolencia ante la interminable reflexión.

Buenas noches y buena suerte

Marta tiene 28 años, es psicóloga y doctoranda y vive a caballo entre Cádiz y Granada. Contaba que le encantan las palabras en Spanglish: "Mi fucking crush es Paul Mescal, el de 'Gladiator'". Su prototipo de hombre ideal son los músicos bohemios, aunque no le ha ido muy bien con ellos.

Maximiliano "Maxi" tiene 36 años, nació en Uruguay, vive en Madrid, es biólogo y doctorando: "Puedo ser el típico nerd que te aburre media hora, pero si me das charla picante, soy otra persona". "Nada más verlo, digo: 'No es mi tipo, a ver qué pasa'" pensó ella cuando se lo presentaron.

Mientras que Maxi estaba satisfecho con ella: "Tiene un carisma angelical, es un plus a la hora de hablar con ella". Cuando se pusieron a hablar de sus doctorados, Marta le contó que el suyo iba sobre gente que se daba atracones y luego se sentía mal, y él estaba investigando sobre la esclerosis múltiple.

Durante la cena, Marta se puso a fangirlear de música y le explicó que, si tuviera que vivir en una canción, sería 'Mi gran noche' de Raphael aunque, cuando Maxi le dijo la suya ('Father & Son' de Cat Stevens), ni le sonaba. Él pensó que la pregunta iba con segundas y que se trataba de una treta de psicóloga para analizarle.

"No trabajo fuera del horario laboral, eso es un mito" negó ella categóricamente. Cuando pasaron a hablar de cuál era su postura sexual favorita, Marta se negó a contestar, porque no le gustaba hablar de eso en la primera cita: "No hablar de sexo me parece poco honesto" reflexionó Maxi, e intentó tirarle de la lengua con el argumento de que "todos somos animales".

Ella intentaba disimular su cara de aburrimiento ante semejante chapa: "Creo que no he entendido la reflexión" confesó ella en las entrevistas. Maxi pensó que su reticencia era porque "estaba ocultando cosas de su pasado" y Marta no le veía "de su estilo", así que no dudó en rechazar una segunda cita. Él se fue un poco por las ramas para contestar, pero tampoco quería seguir conociéndola.

En Espinof | 'First Dates', la estrambótica teoría sobre los hombres de una soltera de Barcelona. "Cuanto más bajitos..."

En Espinof | Las mejores series de Movistar Plus+